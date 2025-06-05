San Andrés no acaba de ‘hilar’ su plantilla: se queda ahora sin el superjefe de servicios

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Después del quebradero de cabeza que supuso encontrar un sustituto al puesto de secretario municipal, que se resolvió en septiembre de 2024; de cubrir la vacante de la tesorera al mes siguiente y de estar cerca ahora de solventar la plaza de interventor tras el examen que efectuaron los aspirantes el pasado viernes, al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se le abre otro gran «agujero» en un puesto clave de la plantilla.

De hecho, la casa consistorial queda desasistida de quince grandes tareas que estaban en manos del denominado «superjefe» de todos los servicios municipales, el arquitecto técnico José María Pérez Martínez, quien dijo ayer adiós tras 17 años de trabajo al frente del área de inspección y de los servicios de Obras, Jardinería, Limpieza exterior, interior y recogida y hasta de Atención al Ciudadano.

Su listado de cargos era casi infinito, ya que también figuraba en los edificios municiplaes como el responsable de los contratos de mantenimiento del alumbrado público, de las instalaciones eléctricas, las térmicas, de calefacción y agua sanitaria, las telecomunicaciones e incluso de la desratización y las plagas.

José María PérezDL

Por gestionar, Pérez también gestionaba hasta ayer los contratos contra incendios y alarmas y el transporte interurbano. Y aún sacaba tiempo como responsable y miembro de dos comisiones de seguimiento, la del contrato con los Bomberos de León y la del Cecopi de emergencias. Aquona, Saleal y el grueso de los pliegos que permitían sacar a licitación el material y los servicios completan el elenco que llevaba a sus espaldas este trabajador.

Y el gran problema es encontrar recambio a alguien con unas responsabilidades tan amplias y con la experiencia que él aportó, ya que llegó a San Andrés tras 22 años de trabajo como jefe de Urbanismo en la Diputación de Burgos y como profesor en la Universidad de esa provincia.

En los momentos de auge del municipio llegó a dirigir a 70 operarios, pero en los últimos meses sólo disponía de un jardinero para 270.000 metro cuadrados y de seis barrenderos para 19 distritos. Por eso ha visto un cierto «declive» del que ha alertado a los cuatro últimos alcaldes de San Andrés (María Eugenia Gancvedo, Goyo Chamorro, Camino Cabañas y ahora a Ana Fernández Caurel). A su juicio, el gran problema fue la pérdida de plazas en la plantilla, lo que ha ido derivando en peores servicios de lo que avisó hasta en cinco informes a Cabañas y a UPL ahora en dos. «He llevado muchos disgustos al ver que trabajas, redactas pliegos, contratos, obras y a veces, no sirve para nada. Para comprar un camión de basura se tardaron seis años», recuerda. «Es un Ayuntamiento muy difícil. La legislatura pasada fue dura, pero ésta la supera», valora ya de vacaciones que enlazará con la jubilación.

Los cargos

Cinco jefaturas. Ejerció como jefe del área de inspección de todos los servicios municipales, jefe de Obras, Jardinería, Atención al Ciudadano y Limpieza interior, exterior y recogida de basuras.

Mantenimiento (7). Fue responsable del contrato de mantenimiento en los edificios municipales del alumbrado público, instalaciones eléctricas, térmicas, calefacción y agua sanitaria, telecomunicaciones, desratización y plagas.

Comisiones de seguimiento (2). Como miembro y representante participó en las del acuerdo con los Bomberos de León y el Cecopi de emergencias y plan de nevadas.

Pliegos y equipo. Encargado de la redacción de la mayoría de ofertas para contratar servicios, material o maquinaria. Llegó a gestionar a 70 operarios y ahora sólo disponía de 6 barrenderos para 19 distritos y un jardinero para 270.000 metros cuadrados. Ha redactado informes de la ‘mala’ situación a los últimos cuatro alcaldes.