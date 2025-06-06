Sacyl convoca 100 plazas para fidelizar a los MIR con incentivos para pediatría y área rural

El programa de fidelización y cobertura asistencial de los médicos residentes que terminan su formación especializada, tanto en la Comunidad como fuera de ella, ofrece 98 plazas en la provincia de León, según el listado que publicó ayer la Consejería de Sanidad en el Boletín Oficial (Bocyl). En concreto, las especialidades hospitalarias del Complejo Asistencial Universitario de León ofrecen 27 plazas más otras diez combinadas con estancias en el hospital del Bierzo, que en solitario dispone de 22.

A ellas se suman en el ámbito de la medician familiar y comunitaria 17 puestos en el área de León con cuatro en el ámbito rural de los centros de salud de Ribera del Órbigo, Sahagún, Astorga y Santa María del Páramo. Y trece en el Bierzo, con dos en los ambulatorios de Bembibre y Villablino.

Pediatría completa la oferta con trece 'huecos' formativos en los centros de Santa María del Páramo, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza, Cistierna/Riaño, Valderas/Sahagún/Mansilla, área en León, Bembimbre, Cacabelos, Fabero, Ponferrada, Villablino, Villafranca y Puente de Domingo Flñorez/Toreno.

La convocatoria global alcanza las 539 plazas en la Comunidad, con 294 puestos en los hospitales y 245 en Atención Primaria, de las que 139 corresponden a Medicina Familiar en centros de salud, 34 para Pediatría y 72 para médicos en el ámbito rural. El 16 de julio tendrá lugar el acto público de adjudicación de destinos de manera telemática. La novedad de esta convocatoria es que se reservan plazas específicas para el ámbito rural y en los hospitales de menor tamaño como el Bierzo. Los fidelizados de Familia en la modalidad rural y los de Pediatría de Primaria dispondrán de los incentivos previstos para el resto (formación de posgrado de 2.000 €, cursos de doctorado gratis y proyectos de investigación), pero también podrán realizar una estancia formativa en un centro nacional o extranjero financiado con hasta 4.000 € y tener un calendario flexible.