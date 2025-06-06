La FP se pega al territorio el próximo curso con vitivinicultura y aguas

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Formación Profesional se consolida por su alta inserción laboral y la ventaja de aproximarse a las necesidades del territorio de una forma más ágil que el sistema universitario. El próximo curso, los centros de la provincia de León se actualizará con nueve títulos con lo que el alumnado podrá elegir entre 90 ciclos diferentes, incluidos ya los aprobados por la Consejería de Educación para el curso 2025/2026. La nueva oferta incluye títulos como Vitivinicultura o Redes y estaciones de tratamiento de aguas, que desembarcarán en el Fuentesnuevas y en el Tecnológico Industrial de León. Otra de las novedades será Transporte y Logística que completará el segundo curso en el Centro Integrado de FP Ciudad de Ponferrada como Marketing y publicidad en el Ciudad de león; Estética y Belleza, también en el Fuentesnuevas; Instalaciones frigoríficas y de climatización, que ampliará los programas del Tecnológico Industrial al completar el grupo; Diseño y Amueblamiento en el Virgen de la Encina, Sistemas Microinformáticos y Redes en el Fernando de Castro de Ponferrada y Cuidados Auxiliares de Enfermería que ampliará su número de vacantes. Así, las novedades para el próximo curso en la Formación Profesional de la provincia leonesa serán nueve, aunque las novedades se reducen a cinco.

Los alumnos que quieran optar el próximo curso a un título de FP podrán elegir entre 90 ciclos diferentes, aunque muchos de ellos se repiten en varios centros, con lo que la oferta alcanza los 200 con la posibilidad, a mayores, de cursar 16 de ellos de forma virtual. En la provincia hay títulos que se imparten de forma única a nivel autonómico, como Eficiencia Energética y Energía Solar, Centrales Eléctricas (ambos de grado superior, en el Virgen de la Encina y el Tecnológico Industrial) o el nuevo ciclo de Redes y estacionamiento de aguas, también en el Tecnológico Industrial.

El tirón de los últimos años de los ciclos superiores, que han cogido ventaja a los de grado medio en número de matrículas, se respalda con su oferta, con 50 títulos diferentes en toda la provincia leonesa, con Administración y finanzas como el que mayor representación tiene en el territorio, ya que se imparte en nueve centros, la misma cantidad que en su modalidad de grado medio y en siete en el caso de la FP Básica.

Las novedades, eso sí, no se acercan a las demandas de los centros que este año solicitaron a la Consejería de Educación 41 títulos. Entre ellos, Robótica Colaborativa, Inteligencia Artificial y Big Data, Química y salud ambiental o Radioterapia y dosimetría además de Gráfica interactiva o Panadería y bollería artesanal. Finalmente, de esos 41 títulos solicitados, desde Valladolid se ha dado luz verde a esas actualizaciones que incluyen los cinco títulos nuevos.