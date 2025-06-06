Villarig afronta con "ilusión, visión y compromiso" la presidencia del Colegio de Médicos tras 27 años

Arropado por el presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España, Tomás Cobo, y del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el líder de los médicos de CyL, José Luis Díaz Villarig, tomó posesión como presidente del Colegio de Médicos de León, al que, según dijo, ha dedicado su vida. De hecho, lo gestiona desde hace 27 años en que lo encontró en una situación económica precaria y hoy goza de buena salud.

No solo por l a transformación de la sede, sino por los servicios que ofrece al colectivo, con asesoría jurídica y formación de más de 1.000 médicos con acreditación del Consejo Europeo cada año.

La nueva etapa, de seis años, la afronta con "ilusión, fla misma fuerza que al principio y compromiso".

Admitió que el acto de toma de posesión, el primero desde 1998, se enmarca en que, a priori, será su último mandato. Un mandato que no "será una repetición, sino una renovación".

Entre sus proyectos, conceder becas MIR, premios a la investigación, poner en marcha una agencia de viajes e inmobiliaria y, sobre todo, situar al colegio "a la vanguardia de la transformación digital, en conciliación, en la atención a la salud mental de los médicos, el cuidado de los jóvenes médicos y de los mayores".

También recordó su papel para conseguir la Facultad de Medicina para León y de las dificultades en los últimos quince años para lograrla. "He luchado para que viniera la Facultad de Medicina y hay que estar unidos ahora, porque será un beneficio importante para la ciudad".

Díaz Villarig agradeció que se le "permita que siga sirviendo a esta profesión, que no sólo es una labor, sino una forma de vida".

Bromeó con Vázquez que la Consejería de Sanidad es "complicada" en un territorio como CyL, y le agradeció que tenga en cuenta al colectivo a la hora de legislar, "no como el Ministerio, que quiere imponer un Estatuto Marco unilateral".

"Queda mucho por hacer", remató.