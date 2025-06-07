El Gobierno rebana la segunda fase de San Marcos y reduce el plan a 50 habitaciones

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El Gobierno aniquiló ayer la esperanza de que San Marcos pudiera contar con una reposición de oferta en la segunda fase según los conceptos asumidos a la hora del cierre y reforma. Jordi Hereu, ministro de Turismo, se presentó el Hostal para certificar que la ampliación pendiente del Parador será un tercio de lo que se planificó con el proyecto inicial, cuando aún humeaban las cerraduras que trancaron los portones del Parador durante tres años, desde diciembre de 2017. Jordi Hereu se encargó de dar la buena nueva: la segunda fase de la reforma del Hostal, pendiente desde aquella intervención que terminó centrada en la zona noble, coge aire con una licitación den ciernes, para la asistencia técnica de la redacción del proyecto básico y de ejecución del parador leonés. Aunque el reseteo, otro proyecto que anula el anterior, echa por tierra más de la mitad del volumen que se reservaba para la acometida. La ampliación se limita a 50 habitaciones, según concretó el propio ministro, quien emprendió una gira apresurada por las instalaciones en las que se acometen ahora mejoras arquitectónicas vinculadas al estatus de edificio histórico del enclave. El nuevo edificio se asentará sobre la zona que dejó liberada el anterior, y se dotará de un gran salón de eventos panelable, butacas escamoteables para 500 personas, «y cuatro o cinco salones más pequeños», para dar cobertura a la demanda de espacio de celebraciones y eventos en la ciudad, vino a detallar Jordi Hereu. Que volvió sobre la cifra que confirma la merma de expectativas sobre la planificación que se diseñó hace ya más de siete años en torno a la reforma y actuación en la segunda fase. Cincuenta habitaciones, que pueden medirse como un tercio del volumen de oferta de hospedaje que podía ofrecer la zona derribada en San Marcos, diluida hasta ahora en un vacío que tratan de rellenar un jardín con vistas al norte. «Las 50 habitaciones, que vienen a sumarse a las 50 que ofrece ahora el hostal, un referente para el turismo en León», remarcó el ministro Jordi Hereu, acompañado en esta visita presurosa y sobrevenida la directora de Paradores, Raquel Sánchez, además de cargos orgánicos y electos socialistas; Javier Alfonso Cendón, diputado en el Congreso, o el alcalde de León, José Antonio Diez, además de la estructura de mando de Paradores, entre la que se encontraba la directora de San marcos, Ana Domínguez. «Es una vieja aspiración en la que como ministro, desde el primer día que tengo esta responsabilidad, siempre nos han pedido desde León», comentó Hereu. «Será una ampliación de lo que era la huella de la anterior fase que se demolió en el 2018», dijo el ministro. «Para nosotros es un orgullo poder ampliarlo con infraestructura nueva, pero muy ligada al valor histórico de este parador. Hoy empezamos a construir esta fase tan importante en el que queremos complementar uno de los paradores más emblemáticos de la red». Para la asistencia técnica del proyecto sla licitación es de un millón de euros; en la construcción de la segunda fase, 30 millones, cuantificó Hereu.

«Se aplicará la ley de la memoria histórica" Respecto a las peticiones para que el Parador sea declarado lugar de memoria como campo de concentración, el ministro comentó que «se aplicará» la Ley de Memoria Histórica y «aquí se honrará, como es debido, la memoria de las familias y de las víctimas de la represión en la Guerra Civil y posteriormente». «También este es de los sentimientos que, claramente, desde el primer día que fui ministro, se me expresó», aseguró. A su juicio, «aquí se ha vivido la historia de León en todas sus vertientes y, evidentemente, honrar la memoria de las víctimas del franquismo, la Guerra Civil y la represión también será un elemento que tendrá la expresión de reconocimiento y homenaje», añadió, sin concretar. «Es un elemento que ahora se está trabajando; nosotros aplicaremos la Ley de Memoria Histórica», reiteró.