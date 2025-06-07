León planta el tren de Matallana en el Ministerio de Transportes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una gruesa representación de los colectivos sociales y civiles que integran la Plataforma de Defensa del Feve en León protagonizan desde la 13:00 de la tarde una movilización ante el Ministerio de Transportes para exigir el retorno del tren de vía estrecha a la estación de Matallana. Un hecho que no se produce desde el 18 de septiembre de 2011.

La puesta en escena de la protesta se basó en detalles de arraigo leonés como los pendones y algunos cánticos de temas populares como 'Todos somos de León'.