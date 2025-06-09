¿Qué día salen las notas de la PAU en Castilla y León?

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Tras unas semanas con los nervios a flor de piel y la intensidad de los exámenes que se celebraron la ssemana pasada, los alumnos que este año se han presentado a la PAU, la nueva selectividad, están pendientes de los resultados

Unos resultados que marcarán su futuro a la hora de elegir un grado académico, sobre todo para los que quieren acceder a los títulos con más demanda.

En el caso de Castilla y León, las universidades harán públicos los resultados obtenidos por los estudiantes este jueves día 12 de junio. Las calificaciones podrán consultarse directamente en la página web de la universidad en la que hayan realizado la prueba y los centros accederán a la aplicación informática donde matricularon a los estudiantes y a partir de las 17.00 accederán a las estadísticas y actillas de resultados.

La nota final para acceder a la universidad es el resultante de la ponderación entre el 40% de la obtenida en la PAU y el 60% del Bachillerato.