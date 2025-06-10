Jorge Pérez dimite hoy tras firmar 23.500 documentos y dejar deuda cero

El alcalde de Villaquilambre, el socialista Jorge Pérez, dimite hoy siguiendo la máxima de que los pactos deben cumplirse (Pacta sunt servanda). Es el paso previo para traspasar el poder a su socio de Gobierno, el leonesista Vicente Álvarez en un pleno el próximo día 16. Y se despide tras haber firmado la friolera de 23.500 documentos en estos dos años de mandato, 4.826 de ellos decretos de todo tipo, desde liquidaciones de obra a impuestos, notificaciones o facturas.

Pérez, que ha presidido 25 plenos y el próximo lunes encabezará el 26 y último de esta etapa, también ha acudido a 101 juntas de Gobierno Local y deja el Ayuntamiento con deuda cero al haber aprobado amortizar la deuda con los bancos.

Hoy presenta su dimisión y dará cuenta de ella en la sesión del día 16. Al finalizar, quedará en funciones el primer teniente de Alcaldía, Vicente Pérez, que alzará el bastón de mando el día 19 de junio en otro pleno extraordinario presidido por la segunda teniente de Alcaldía, Berta Llamazares.

En el aire, si el intercambio de poder del PSOE a UPL, como fijaron al inicio de la legislatura, requerirá un tercer pleno de Organización, ya que se mantendrá el mismo equipo de nueve representantes con leves modificaciones. El alcalde saliente retendrá la concejalía de Hacienda y gana, en principio, Deportes y Edificios, que le cede Álvarez. Queda por ver Infraestructuras, Obras y Alumbrado, que también ostenta el leonesista.

Ambos confían en que «el cambio de alcalde en nuestro municipio se realizará de una forma natural y sin sobresaltos porque las líneas maestras de la legislatura están marcadas desde el comienzo y pasan por mejores servicios a los ciudadanos en cultura, deportes, educación y materia social; avances en las infraestructuras, calles, jardines, parques y zonas deportivas; la ampliación del polígono industrial, el desarrollo de la actividad comercial, el instituto y el centro de salud y la autonomía de la Región Leonesa», una cuestión que ya se había aprobado en febrero de 2020. Reconocen que, «lógicamente, supondrá un cambio, pero en pequeños detalles», puesto que «somos dos personas distintas y cada uno tiene una forma de ver el Gobierno», pero valoran que eso «no afectará para nada a la buena marcha del municipio».