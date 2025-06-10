Más de 300 hackers de ‘sombrero blanco’ ponen a prueba desde León los sistemas tecnológicos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad celebra la International White Hat Conference que acoge un hackaton en el que más de 300 hackers de sombrero blanco, los conocidos como hackers buenos. Durante el encuentro, que comenzó ayer y finaliza mañana, los participantes, procedentes de 41 países ponen a prueba las tecnologías para avanzar también en la regulación de cuestiones vinculadas a la IA y a la ciberseguridad.

El organizador del encuentro, el profesor de la Universidad de Boston Lou Chitkusev ha destacado el papel de León en el marco de la ciberseguridad y que el hecho de que este encuentro se celebre en la ciudad “la pondrá en el mapa” porque se trata de buscar “acciones globales para luchar contra la ciberdelincuencia”.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, ha destacado la inversión de la Junta en este ámbito, “que se ha triplicado, pasando de los 800 a los dos millones de euros” e incidió en la necesidad de “dar seguridad” sobre todo a los “usuarios menos avezados”.

“La Universidad de León lidera la investigación en ciberseguridad y se ha llevado 9 de los 62 millones de euros de los que se han repartido entre las 22 cátedras”, ha destacado el director de Incibe, Félix Barrio. Por su parte, el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de León, José Alberto Benítez, ha resaltado la importancia del encuentro que aborda la ciberseguridad y la ciberdelincuencia desde el punto de vista técnico y del derecho.

El alcalde de León ha valorado también la importancia de la conferencia y el hecho de que León sea “punta de lanza” en estas materias.