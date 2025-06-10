San Marcos: 60 años más, 200 habitaciones menos

Pasaron sesenta años desde aquella la comitiva que abrió San Marcos a la lista del hospedaje fetén y de alta alcurnia, que ha puesto a León ene mapa del gran lujo durante el último medio siglo; de aquel momento, quedan detalles de hemeroteca y cifras con las que no aguanta la comparación la situación actual del Parador, a expensas de la segunda fase, y sin el grueso de la oferta habitacional que le hizo competitivo y excelente. La última comitiva, de la semana pasada, del ministro de Turismo, acertó con ofertar 50 habitaciones para el plan que formatea el anterior, y resetea la apuesta anterior que se dejó morir a medida que la rehabilitación integral del Parador se quedaba en la zona noble. La balanza del ayer y hoy se puede tomar como una coincidencia, un capricho del calendario, que engrandece la efeméride de los sesenta años de la apertura del Parador de León reducido ahora a una cuarta parte de lo que fue. O quinta parte, si se toma por referencia el dato que presidió el acontecimiento, por encima de las autoridades en aquel 4 de junio de 1965: «San Marcos abre con casi 170 habitaciones», reseñaron las crónicas, entre unas referencias gráficas de la cena de gala que concitó a un parte de la sociedad leonesa de la época y algunos jerarcas del Estado.

La cuenta se hace sola. Mientras se mide la proyección de San Marcos en medio de este escenario de incertidumbre y espera durante siete años para tomar certezas sobre la segunda fase de reforma del complejo, pendiente de un edificio de nueva planta desde 2017, que primero iba a disponer de 139 habitaciones y ahora se va a ver limitado a medio centenar. 50, matizó Jordi Hereu, ministro de Turismo, el pasado viernes, en una cifra que encendió el botón rojo de las contracciones, se opone al anuncio que semanas antes registró el delegado del Gobierno en la autonomía, Nicanor Sen, que dio por hecho que esa segunda fase disponía de un centenar de habitaciones. Con la suma, a pesar de la suma, y el añadido al otro medio centenar de la zona noble y el edificio histórico que devolvió el Hostal a la vida en el año 2020, media aún un abismo con la intendencia hotelera y de hospedaje, de convenciones y celebraciones, de la que dispuso San Marcos así que vio la luz. «263 habitaciones, todas dotadas con baño, teléfono y radio; hay dieciséis habitaciones que dan a la fachada principal, la noble o antigua; habitaciones de grandes dimensiones; hay comedores de diario, comedores de banquete, salones de estar; también hay un comedor relais para especialidades de cocina regional, un espacio con una serie de comedores anejos para reuniones particulares... », recoge una de las crónicas de Diario de León que relató el evento y la jornada de la apertura a los lectores. El pulso de la ambición de las dos épocas se recrudece con el proyecto de reconstrucción de la segunda fase que estuvo vigente hasta que entró en barrena; se preveía una inversión de 35 millones y la construcción de un edificio anexo; que suponía tres grandes salones polivalentes en la planta inicial, jardines con taludes y un auditorio para 200 plazas; una planta baja de salones; y 130 habitaciones repartidas en cuatro plantas en altura. Se frustró la opción en proyectos que jamás volvieron a salir de los cajones, mientras en los últimos cinco años los responsables políticos respondieron con desinterés sobre los trámites que se abordaban con el fin de reavivar la idea de una segunda fase que debía de devolver posición al Parador en el podium de la oferta hostelera de la cadena de Paradores. Hasta que el pasado 5 de junio, sesenta años después de la apertura del Hostal, el ministro de Turismo desentrañó la incógnita; el futuro de San Marcos se va a cimentar sobre la ansiedad que ha generado la espera por la segunda fase, con 50 habitaciones y una inversión tope de 30 millones de euros. No hay fechas ni plazos, más allá de la licitación de asistencia del proyecto, con un millón de euros, que se hará realidad el 30 de junio.