Aemet lanza aviso naranja por tormentas y granizo en estas zonas de León

La provincia de León se encuentra este miércoles en el ojo de la tormenta, con un aviso naranja por fuertes chubascos, granizo y rachas intensas de viento, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este nivel de alerta, que indica un riesgo importante para las actividades cotidianas, afecta también a Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid en Castilla y León, aunque León está entre las zonas más expuestas.

Aemet advierte que las tormentas en León podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con una alerta amarilla por lluvias que se extiende a toda la provincia. Los fenómenos meteorológicos extremos, que incluyen granizo y vientos huracanados.

Mientras el resto de Castilla y León enfrenta alertas amarillas por tormentas y lluvias, León destaca por la intensidad prevista de los fenómenos. En el panorama nacional, otras diez comunidades, como Asturias, Madrid o Andalucía, también están en alerta, aunque con menor gravedad. En paralelo, el calor sofoca regiones como Aragón y Cataluña, pero en León el protagonismo lo tienen las nubes y los relámpagos.