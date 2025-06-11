El Ayuntamiento de León convoca ayudas para nuevos emprendedores de hasta 2.500 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León, a 11 de junio de 2025.- Las Ayudas convocadas cuentan con una consignación inicial de 85.000 € y están dirigidas a nuevas empresas creadas desde enero de 2023. Los principales requisitos para solicitarlas son que el proyecto empresarial deberá tener la consideración de microempresa, disponer de un local de negocio abierto al público en el municipio de León y haber generado al menos una nueva alta en el Régimen de Autónomos RETA. Cada proyecto podrá optar a una ayuda máxima de 2.500 € como apoyo para afrontar el inicio de su actividad. El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 3 de octubre de 2025.

Gastos subvencionables

Desarrollo de la imagen corporativa.

Digitalización y posicionamiento.

Uso de tecnologías de gestión.

Alquiler de locales.

Compras de materias primas y existencias.

Cualquier otro gasto corriente relacionado con la actividad empresarial.

Toda la información sobre la convocatoria está disponible en la web de Ildefe. Dudas y consultas personalizadas en el teléfono 987 27 65 02 y en el correo electrónico aulaemprende@ildefe.es

