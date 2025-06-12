Naiala Campelo, la mejor de la PAU en el Bierzo con su 9,56: «Todo el esfuerzo, al final tiene su recompensa»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La joven berciana Naiala Campelo ha conseguido un 9,56 en la nota de la prueba de la PAU (la que puntúa hasta 10) y no ha dejado de mostrar su alegría desde sus vacaciones «merecidas» en Niza con un grupo de amigas. «No esperaba que me hubiera salido tan bien la prueba y todo el esfuerzo tiene su recompensa. Ahora me toca descansar y desconectar», explicaba emocionada a este periódico. Y es que ha sido la segunda mejor nota Además, logró el primer puesto con un 9,78 en las mejores notas definitivas, con ponderación del expediente del instituto, que cuenta un 40 por ciento PAU y 60 por ciento Bachillerato. Junto a Campelo, la estudiante Inés Blanco González, IES Valle de Laciana obtuvo un 9,75 mientras que Eva Peláez Llaneza, IES Obispo Argüelles, sacó 9,75.

La que hasta ahora era alumna del colegio La Inmaculada II en Ponferrada duda a lo que se dedicará en un futuro, pero lo que sí tiene claro es dejará Ponferrada para irse a destinos como Coruña o Salamanca.

Naila que mostraba su satisfacción por el trabajo bien hecho en todo momento desde su desconexión tras el esfuerzo del curso académico se plantea su futuro con dos opciones muy diferentes para las que, sin duda, no tendrá ningún problema con la nota para acceder a cualquier grado. Campelo quiere hacer Magisterio por la rama de Educación Infantil o puede ser Psicología y seguro que este descanso le sirve para decantarse por una de las dos opciones de esta chica, que, desde luego es de letras.

Además, la alumna del Colegio de La Inmaculada II ha logrado un 13.78, sobre 14, dentro de la fase voluntaria. Otro triunfo más para esta joven de carácter tímido.

En lo que se refiere a esta fase voluntaria; Inés Fernández del instituto Fuentesnuevas en Ponferrada sacó un 13,74 e Inés Blanco del IES Valle de Laciana un 13,70.