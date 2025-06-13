Trabajadores de la Azucarera llaman a la sociedad a defender el sector este viernes en la manifestación de León capital

El presidente del comité de Empresa de la Azucarera de La Bañeza (León), Benigno Pérez (centro), acompañado por otros representantes sindicales.EUROPA PRESS

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La capital leonesa acogerá este viernes a las 19.00 horas una manifestación contra el cierre de la planta de la Azucarera de La Bañeza (León) y en defensa de sus trabajadores, tras el anuncio de su cierre y el planteamiento de un ERE por parte de AB Azucarera Iberia.

La manifestación que se celebrará este viernes en León partirá de la sede de UGT y CC OO en León, en Gran Vía de San Marcos y discurrirá por la Avenida de Roma hasta llegar a la plaza de Guzmán en Bueno, para continuar por Condesa en dirección a la Delegación Territorial de la Junta.

Los representantes de los trabajadores han hecho un llamamiento a la sociedad para que participe en este acto, así como a cualquier persona que se encuentre inmersa en otros "conflictos" que existen en la provincia con el fin de sumar apoyos para que los grandes partidos políticos se "mojen" y comience a "pasar factura" su actitud si continúan "dejando olvidados" a los trabajadores. "La provincia no se puede seguir quedando callada porque no paran de cerrarse industrias", han enfatizado.

Esta acción se suma a la concentración del martes en Valladolid con motivo de la celebración del Pleno de las Cortes, que fue convocada con la intención de que la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, atendieran a los representantes de los trabajadores.