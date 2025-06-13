Villadangos prepara nueva ampliación para convertirse en el polígono industrial más grande del norte

El polígono de Villadangos del Páramo es ahora el suelo industrial más grande del noroeste de España, tras la ampliación de la fase inicial con 184 hectáreas, que acabarán de ponerse en servicio este verano y duplica su oferta de suelo primera; y trabaja ya en una tercera fase de ampliación, que lo convertirá en el polígono industrial más grande del norte de España. Así lo han anunciado esta mañana los consejeros de Economia y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita a las obras de la nave logística con la que la cadena de supermercados Dia abastecerá a sus establecimientos de Castilla y León y Asturias.

Sin dar más datos hasta el que el proyecto “esté armado”, el consejero considera “pertinente decir que no nos paramos aquí, que vamos a esperar a que esté cerrado para hacer la pertinente presentación”. Sobre la ocupación de la segunda fase del polígono, que el mes que viene terminará sus obras de ampliación, indicó que existe ya una reserva del 78% de suelo, lo que “muestra que el interés es muy alto. Hay proyectos en los que ya se está trabajando, aunque las empresas los presentarán en su momento con nuestro acompañamiento”.

“Estamos hablando de muchos empleos directos, aunque hay que pensar en todos los indirectos e inducidos que proporcionan. Los más de 90 millones de euros de inversión en suelo industrial del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en León van en el camino de generar oportunidades”.

Suárez-Quiñones ha añadido además que la Junta trabaja en dotar al polígono de “energía eléctrica verde que no va a tener ningún polígono industrial en España”. Se trata de “un atractivo más para la competitividad de las empresas que se instalen en este suelo de León”. La obra de esta infraestructura energética se licitará este mismo año, y colocará a Villadangos “en España y en Europa como un polígono verde de referencia, el primero de España”.

Fernández Carriedo destacó la inversión de Dia en el polígono leonés, y del apoyo de la Junta al “día a día de los ciudadanos, especialmente en estos momentos tan complicados, hablando de inversión, empleo y futuro para Castilla y León y para la provincia”. Señaló el consejero que la Junta ha invertido para suelo industrial y apoyo a la innovación de las empresas desde 2022, tanto en subvenciones como apoyos financieros en León, 500 millones de euros, lo que ha permitido apoyar a 2.400 empresas y generar una inversión total de más de 1.000 millones de euros”.

La planta logística

El centro logístico que Dia construye en Villadangos, y que estará concluido en el primer trimestre de 2026, tiene una superficie de 64.000 metros cuadrados, y forma parte esencial del Plan Estratético 2025-2029 de la cadena de distribución. Con el almacén que la compañía construyó en Toledo, y el que acaba de abrir en Sevilla.

Según explicó Carlos Aznar, director regional de Dia en Castilla y León, las instalaciones tienen una capacidad para acoger a casi 28.000 palets, y generará 200 empleos directos cuando se ponga en marcha. El centro logístico atenderá a los 200 establecimientos que la cadena tine en Castilla y León y Asturias, y que se verán ampliados en los próximos meses dentro de su proyecto de expansión.

La nave logística supone una inversión de 42 millones de euros.