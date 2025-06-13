Cae un árbol en La Condesa en León

Bomberos de León tuvo que intervenir en el lugar de los hechos.DL

Un árbol de considerables dimensiones ha caído al suelo a media tarde en el Paseo de la Condesa, a la altura del Centro de Salud, sin consecuencias para los viandantes que paseaban a esa hora por la zona.

Los hechos han tenido lugar en torno a las seis de la tarde. El ejemplar ha caído con cierta aparatosidad aunque todo ha terminado en un susto sin más, que ha obligado eso sí a intervenir a los efectivos del Cuerpo de Bomberos, para retirar las ramas.

Tras comprobar que no se habían producido daños, los empleados municipales han realizado tareas de mantenimiento para evitar que pudiesen provocarse daños en los árboles cercanos.

Por el momento, se descarta que el viento haya podido ser la causa de la caída, puesto que no soplaba con excesiva fuerza en ese momento de la tarde. Más bien se achaca lo sucedido al peso de los ramajes.