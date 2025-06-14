Cendón, contra Diez: "Hace mucho tiempo que sus declaraciones coinciden con lo que dice el PP"

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, se mostró este viernes “sorprendido” por el hecho de que “desde hace muchísimo tiempo las declaraciones del alcalde de León, José Antonio Diez, coinciden con exactitud con lo que dice el Partido Popular”.

“Me gustaría que lo que fuera noticia es que critica lo que está haciendo la Junta de Castilla y León constantemente y lo que está perjudicando el Partido Popular y que valorara lo que está haciendo el Partido Socialista y el Gobierno de España por esta tierra”, añadió.

Tras conocerse ayer el informe de la UCO sobre el que fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, Javier Alfonso Cendón, que también forma parte de la Ejecutiva federal del partido, mostró su “profundo shock” ante unas conversaciones “totalmente indecentes” recogidas en dicho informe.

No obstante, también quiso poner en valor “la contundencia y la rapidez” con la que presidente del Gobierno y secretario general del PSOE “salió a pedir perdón a la ciudadanía” ante unos hechos “totalmente ajenos a la voluntad del Partido Socialista y a los valores que representan”, así como para “separar de todos los cargos al señor Santos Cerdán”.