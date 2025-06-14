Los militantes dejan a Abel Pardo fuera del consejo general de UPL en León
El exconcejal, que intentaba volver a primera línea después de 14 años, cuatro de ellos inhabilitado por la polémica filonazi de la Llionpedia, no logra uno de los 25 puestos para los que se presentaban otros 59 aspirantes
No volverá. Al menos, no a la primera línea. Abel Pardo se queda fuera del consejo general de UPL, después de que el resultado de las votaciones celebradas en el seno del congreso celebrado este sábado en Azadinos no le otorgara uno de los 25 puestos al que aspiraba junto a otros 60 aspirantes.
Los resultados constatan la pérdida de relevancia de Pardo, que quedó defenestrado del partido tras el escándalo de la Llionpedia: la enciclopedia online en llionés, promovida desde la Concejalía de Educación, Cultura Leonesa y Nuevas Tecnologías que dirigía, en la que se definía, entre otros artículos, el Holocausto como "el nombre que se aplica a la muerte de varios millones de judíos europeos, poco más de un millón según las últimas cifras, y de pocos miles según las teorías revisionistas y de otros grupos de Europa y el Norte de África, durante la Segunda Guerra Mundial".
Pese a que la Fiscalía archivó la denuncia presentada por IU, al entender que en ninguno de los pasajes había «pretensión alguna de rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas genocidas», Pardo, que negó siempre que hubiera escrito los artículos, no volvió a su puesto en el gobierno municipal de PSOE y UPL que entonces mandaba en el Ayuntamiento.
El partido le suspendió cautelarmente de militancia durante cuatro años como responsable del proyecto de la Llionpedia, aunque a finales de 2013 ya volvió a recuperar su derecho de participación en el seno de la formación leonesista. Desvinculado de la política leonesa desde entonces, dedicado a proyectos de márketing digital, ahora aspiraba a recuperar el espacio que perdió cuando dominaba el Conceyu Xoven, la formación juvenil que también terminó por desaparecer para que UPL creara unas juventudes leonesistas propias.
