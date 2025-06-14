Los militantes dejan a Abel Pardo fuera del consejo general de UPL en León

No volverá. Al menos, no a la primera línea. Abel Pardo se queda fuera del consejo general de UPL, después de que el resultado de las votaciones celebradas en el seno del congreso celebrado este sábado en Azadinos no le otorgara uno de los 25 puestos al que aspiraba junto a otros 60 aspirantes.

Los resultados constatan la pérdida de relevancia de Pardo, que quedó defenestrado del partido tras el escándalo de la Llionpedia: la enciclopedia online en llionés, promovida desde la Concejalía de Educación, Cultura Leonesa y Nuevas Tecnologías que dirigía, en la que se definía, entre otros artículos, el Holocausto como "el nombre que se aplica a la muerte de varios millones de judíos europeos, poco más de un millón según las últimas cifras, y de pocos miles según las teorías revisionistas y de otros grupos de Europa y el Norte de África, durante la Segunda Guerra Mundial".

Pese a que la Fiscalía archivó la denuncia presentada por IU, al entender que en ninguno de los pasajes había «pretensión alguna de rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas genocidas», Pardo, que negó siempre que hubiera escrito los artículos, no volvió a su puesto en el gobierno municipal de PSOE y UPL que entonces mandaba en el Ayuntamiento.

El partido le suspendió cautelarmente de militancia durante cuatro años como responsable del proyecto de la Llionpedia, aunque a finales de 2013 ya volvió a recuperar su derecho de participación en el seno de la formación leonesista. Desvinculado de la política leonesa desde entonces, dedicado a proyectos de márketing digital, ahora aspiraba a recuperar el espacio que perdió cuando dominaba el Conceyu Xoven, la formación juvenil que también terminó por desaparecer para que UPL creara unas juventudes leonesistas propias.

ELEGIDOS PARA EL CONSEJO GENERAL

Ana María Fernández Caurel

Roberto Aller Llanos

José Ramón García Fernández

Isidoro García García

Emilio Martínez Morán

Rosa María Fernández Velilla

Rosa María Quintanilla González

Vicente Álvarez Flórez

Miguel Ángel Díez Cano

María Teresa Fernández González

Bernardo Luis García Angulo

Sara Herrero Gutiérrez

Eduardo López Sendino

Félix José Pérez Echevarría

Lara Pintor Cascón

Luis Enrique Valdeón Valdeón

María Dolores Álvarez Ovalle

María Vanesa Bayón del Riego

Roberto Carracedo Carracedo

Sheila Fernández Domínguez

Saúl González Giménez

Alfredo López Valdesoiro

Susana Martínez Álvarez

María Teresa Puente García

COMITÉ DE CUENTAS

Manuel Francisco Romero Gutiérrez

María del Pilar Alvarez García

Luzdivina Somiedo Gómez

Soraya Martínez Fernández

Jesús Antonio Oblanca Sánchez

COMITÉ DE GARANTÍAS Y CONFLICTOS

Oscar Fidalgo Aláiz

Omar Oscar Sabaria Ordás

Diego Santos Celemín