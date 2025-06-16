Ni Aemet ni Jorge Rey: un giro de 180º cambia el panorama del verano en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El calor de pleno verano se asienta en España: un episodio de muy altas temperaturas, hasta 40 °C, dejará esta semana valores de 5 a 10 grados por encima de lo normal en amplias zonas del país que se verá afectado además por la llegada de polvo en suspensión y calima por una masa de aire cálido procedente de África, según Aemet.

Meteored coincide en las mismas predicciones, incluso extensivas al inicio del verano, al igual que el joven influencer del tiempo Jorge Rey.

La situación será así. Por un lado, se prevé tiempo relativamente estable y cielos despejados, salvo algunas tormentas que podrán ser fuertes con granizo en estas próximas jornadas de mucho calor con más horas de luz del año, en las que calentará el sol y subirán las temperaturas, según ha explicado este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Contribuirá a ello además la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África que arrastrará polvo en suspensión que dará lugar a calima.

"Tanto el martes como el miércoles las temperaturas previstas serán entre 5 y 10° por encima de lo normal para la época del año en amplias zonas del país, tanto las máximas como las mínimas".

Además, habrá noches tropicales en amplias zonas donde no se bajará de 22 a 24°, sobre todo a orillas del Mediterráneo y en puntos de la mitad sur.

Se superarán los 35 ºC en amplias zonas del país y los 40 ºC en puntos de la mitad sur.

La situación podría persistir durante toda la semana, ha explicado el portavoz de la Aemet.

Además del calor, habrá tormentas que afectarán a puntos del interior peninsular y localmente podrán ser fuertes junto con granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Cinco comunidades están en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por calor, lluvias y/o tormentas en la mitad sur y centro peninsular, mientras que Andalucía en aviso naranja (riesgo importante) por tormentas, lluvias, calor y mala mar. Asimismo por calor está bajo aviso la zona del Miño en Orense.

De nuevo el martes habrá tormentas por la tarde, más frecuentes en el este peninsular y podrán ser fuertes y acompañadas de granizo.

Jornadas de calor intenso de pleno verano

El miércoles el calor se extenderá a amplias zonas del interior de Galicia, con temperaturas más de 10° por encima de lo habitual para estas fechas. Lugo rozará a los 34°; hasta 38° podrá llegarse en Ourense.

Llegará además una masa de aire cálido procedente del norte de África; habrá calima y se notará más el polvo en suspensión en zonas del centro y del sur de la península y también en el área mediterránea y Baleares.

"Atención porque la calima además de perturbar el cielo, empeora la calidad del aire", ha advertido Rubén del Campo.

El jueves amanecerá con calor otra vez, con temperaturas mínimas superiores a los 22 a 24° en la costa mediterránea, en zonas de Extremadura y Andalucía y en grandes ciudades del centro como Madrid. Las máximas no variarán demasiado.

De cara al viernes y días posteriores aumenta la incertidumbre en los pronósticos, pero en principio parece que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en general, con alguna subida o bajada de 1 o 2 grados en función de la zona.

Por su parte, el pronóstico de Meteored estima que el panorama meteorológico en España está experimentando una transformación radical que mantendrá en alerta a gran parte del territorio nacional durante los próximos días. Las últimas 24 horas han sido testigo de tormentas severas que han dejado un rastro de destrucción, especialmente en las regiones de Teruel y Albacete, donde el granizo ha causado daños significativos en cultivos y propiedades.

Previsión de temperaturas extremas

Los modelos meteorológicos anticipan un escenario preocupante con temperaturas que superarán los 38-40 grados en capitales como Sevilla, Córdoba, Madrid, Badajoz, Toledo, Zaragoza, Lleida y Ciudad Real. El fenómeno más alarmante será la persistencia de las denominadas 'noches tropicales', con mínimas que no descenderán de los 25 grados en amplias zonas del sur, este y centro peninsular.

Riesgo de fenómenos adversos

Las precipitaciones previstas no serán un alivio suficiente ante la ola de calor. Los expertos advierten sobre la formación de danas en el Atlántico que impulsarán masas de aire extremadamente cálido hacia la península. A 1.500 metros de altura, se esperan temperaturas de hasta 28 grados, valores excepcionalmente altos para mediados de junio.

Impacto en las diferentes regiones

El incremento térmico será especialmente notable en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Castilla y León, interior de Galicia y zonas de la Cordillera Cantábrica, donde las temperaturas se situarán entre 6 y 10 grados por encima de la media estacional. Incluso la normalmente fresca cornisa cantábrica verá termómetros por encima de los 30 grados en ciudades como Bilbao y Oviedo.

Riesgo de tormentas e inundaciones

La combinación de calor intenso y actividad tormentosa elevará significativamente el riesgo de incendios forestales, como el reciente caso de Chinchilla (Albacete). Se prevén tormentas especialmente virulentas en la meseta sur, Andalucía y el interior de la mitad oriental, con alto riesgo de inundaciones súbitas en barrancos y ramblas.

Jorge Rey y sus cabañuelas

Las altas temperaturas que está experimentando España en las últimas semanas han generado preocupación entre la población, que teme un verano especialmente caluroso. Sin embargo, una nueva predicción meteorológica está desafiando los pronósticos convencionales y plantea un escenario diferente para el mes de julio.

Análisis detallado de la situación meteorológica actual

La península ibérica ha registrado en los últimos días temperaturas que rozan niveles típicamente veraniegos, con máximas que en algunas zonas han superado los 35 grados. Esta situación ha llevado a muchos expertos a pronosticar un verano especialmente caluroso, con posibles olas de calor intensas durante julio.

No obstante, el análisis meteorológico realizado por el joven burgalés Jorge Rey, conocido por sus acertadas predicciones basadas en métodos tradicionales como las cabañuelas, sugiere un panorama significativamente distinto. Según su último pronóstico, difundido a través de su canal de YouTube, julio no alcanzará las temidas temperaturas extremas que muchos están anticipando.

Condiciones meteorológicas previstas para julio

La predicción se fundamenta en diversos indicadores atmosféricos que apuntan hacia un mes caracterizado por la inestabilidad. Este patrón meteorológico podría manifestarse en forma de:

- Temperaturas más moderadas de lo habitual

- Posibles episodios de precipitaciones

- Alternancia entre períodos soleados y nubosos- Ausencia de olas de calor prolongadas

Contexto histórico y patrones meteorológicos

Es importante señalar que los veranos en España han experimentado un progresivo aumento de las temperaturas en las últimas décadas. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la media de temperaturas máximas en julio ha aumentado aproximadamente 1,5°C desde la década de 1980.

Impacto en la población y medidas preventivas

A pesar de esta predicción más optimista, los expertos recomiendan mantener las precauciones habituales durante la época estival:

- Hidratación adecuada

- Protección solar

- Evitar actividades al aire libre en las horas centrales del día

- Especial atención a grupos vulnerables