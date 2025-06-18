Las Becas Talento impulsan la formación especializada en sectores estratégicos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Retener y fortalecer el talento local mediante la financiación de estudios de máster en áreas clave para el desarrollo de la ciudad. Con este objetivo, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el alcalde de León, José Antonio Diez, suscribieron ayer la renovación del convenio qe permite la puesta en marcha del Programa Becas Talento. El programa, que promueve el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) y que está dotado con una inversión inicial de 30.000 euros (incrementa los 6.000 con los que estaba dotado antes), está dirigido a personas residentes y empadronadas en el municipio de León que hayan sido admitidas en alguno de los másteres oficiales impartidos por la Universidad de León durante el curso académico 2025-2026. El listado incluye 16 de los 43 másteres oficiales que integran la oferta académica de la ULE, que abordan temáticas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el envejecimiento saludable, robótica, big data o inteligencia de negocio, entre otros, todos ellos «diseñados para formar profesionales altamente cualificados y dar respuesta a los desafíos reales de la sociedad y de la economía local». La rectora recordó que este programa va más allá de una ayuda económica, al representa una apuesta decidida por el futuro de León, por la formación especializada, y por la continuidad de los estudios en la Universidad de León como vía para consolidar perfiles cualificados para el desarrollo que necesita la economía leonesa.