Espectacular vuelco de un turismo en la carretera de Asturias tras un choque por alcance

Estado en el que quedó el vehículo.POLICÍA LOCAL

Una persona ha resultado herida esta mañana, de consideración no especialmente grave, a consecuencia de un choque por alcance de dos automóviles que circulaban por la carretera de Asturias. Uno de ellos, el que ha recibido el impacto, ha volcado de forma espectacular pero sin consecuencias.

El suceso solamente ha causado retenciones de cierta importancia que ha controlado la Policía Local y ha dejado una persona trasladada en ambulancia al complejo asistencial universitario de León, para ser sometida a revisión.

Los hechos se han producido poco antes de las 9.00 de la mañana, cuando uno de los vehículos se encontraba realizando una maniobra y otro turismo le ha embestido por detrás.

Pese a que el impacto a tenor de las consecuencias que ha dejado en el coche que ha provocado el impacto no parecía especialmente grave, el vehículo que ha sufrido el choque, ha volcado de forma muy aparatosa, circunstancia que ha hecho pensar en males mayores.

Estado en el que quedó la valla tras el impacto.ÁNGELOPEZ

Tras ser trasladado al Hospital, se ha resuelto una primera atención de urgencia, que ha resuelto lso problemas de contusiones que presentaba el herido.

En pocos minutos se ha resuelto la incidencia y el tráfico ya opera con normalidad en la zona.