La plaza de toros de León premia el arte en fotografía

La plaza de toros de León entregó un año más los premios de fotografía taurina que preceden a la feria de San Juan. El empresario del coso del Parque, Gustavo Postigo, celebra desde hace más de dos décadas este certamen artístico, que una vez más rindió homenaje al fotógrafo de Diario de León Norberto Cabezas, que da nombre a los premios. Ángel López, de Diario de León, Saúl Arén, de La Nueva Crónica y Pancho Marcos recibieron los galardones este año.