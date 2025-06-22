El corazón de Diego Ventura en León está con el pequeño Guzmán

Guzmán tiene una enfermedad rara (síndrome de hiper igM) y el cariño de todos los que le rodean, y luchan para buscar una solución a la mutación genética que impide que su cuerpo pueda generar defensas a largo plazo. Entre ellos, el rejoneador Diego Ventura, que este sábado se acercó hasta la barrera donde el pequeño se encontraba con su familia para brindarle el toro con el que poco después abriría la puerta grande de la plaza de toros de León.

Una larga y cariñosa dedicatoria, porque el torero conoce bien el problema de Guzmán y le muestra todo su apoyo, también en público. Unas palabras y un ambiente que el pequeño recibe desde el sentimiento, ya que durante los tratamientos ha llegado a perder prácticamente la visión.

Lo que no le impide saludar a cuantos le presenta su tío Samuel, torilero de la plaza del Parque, y volcado como toda la familia en buscar medios para ayudar en la investigación de la dolencia que afecta al niño. Que afecta a una persona entre un millón.

El pequeño Guzmán, con Diego Ventura

Guzmán sufrió durante el embarazo una mutación genética espontánea y tiene exceso de inmunoglobulina M. Eso le hace especialmente frágil a las infecciones pulmonares, por ejemplo.

El año pasado recibió un trasplante de médula de su hermana Valeria, pero días después perdió rápidamente la visión.

Su madre, Carlota Díaz-Caneja, sigue luchando por el futuro del pequeño Guzmán. Que cuenta también con el ánimo de Diego Ventura, el rejoneador líder del escalafón.