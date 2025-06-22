Rebelión con el radar de Eras en su primer día de recaudación

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

León se revuelve contra el límite de mínimos en la carretera de Carbajal, que no acaba de encajar entre los criterios que predican y extienden la ola de la transposición europea de las ciudades a 30 y de las bajas emisiones. El radar, que traslada a presión fiscal y recaudatoria la normativa, amaneció bajo una mano de pintura tras su primera jornada operativo. Dos brochazos bien extendidos con una mezcla opaca cierran la ventana a distinto nivel del dispositivo, que esta misma semana fue conectado a la función del gatillo: apunta, dispara, multa. Hasta que en la primera noche de su primer día de servicio, una mano de pintura le dejó fuera de combate. El operativo de respuesta se celebró en las redes sociales, donde son recurrentes los grupos de alerta e información de tráfico, y en los que ya era notable el malestar por la decisión de acotar la carretera de Carbajal, una plataforma de cuatro carriles que atraviesa una zona descampada y se mantiene casi como alternativa a la circunvalación norte que se le niega a la ciudad con los corsés de circulación de una calle del centro de la ciudad. «Bajo esa premisa, ¿a cuánto habría que limitar la carretera a Vilecha, la antigua del mercado de ganados?» reflexionaban los internautas sobre la comparativa. Aún sin concretar con qué apoyos políticos logró el Ayuntamiento de León imponer el 30 por hora en el límite de velocidad en esta carretera, porque el equipo de Gobierno municipal carece de mayoría para una disposición de este calado, la polémica le ha estallado al consistorio con el radar recién estrenado. La carcasa, que precedió en unas semanas a este nuevo estadio recaudatorio, ya había sufrido una incidencia en los cristales del enfoque. El radar se colocó en un páramo despoblado de los que rodean a León, justo al pie del carril de entrada desde Santos Ovejero, para ampliar el censo de sanciones.