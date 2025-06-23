San Andrés, con procesión y premios de la vaca andresina

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras el pregón oficial a cargo de José Ángel Robla Blanco, seguido del tradicional chupinazo que da inicio a la diversión, San Andrés del Rabanedo concluyó ayer tres días de fiesta en honor al Corpus Christi, donde la música fue una constante, con la actuación de orquestas y exhibición de bailes regionales con el grupo Raíces y los de Villabalter, Trobajo, Paraíso Cantinas y Pinilla. Las carreras de sacos, el juego del pañuelo, un pasacalles con charanga y carroza, el concurso de tortillas, los bollos preñaos y la lucha leonesa fueron otros alicientes. Como novedad, el sorteo «La suerte de la vaca andresina», con 2.500 € al primer premio, 1.000 al segundo y 500 al tercero. Los ganadores se determinaron por el lugar donde una vaca defeca en el campo de fútbol. El Corpus en San Andrés es un ejemplo de cómo se combinan las tradiciones religiosas, con la misa y procesión de ayer, con un programa lúdico y cultural muy completo, fomentando la participación vecinal.