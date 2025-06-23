Diario de León

Óscar Ruiz relevará a Dompablo al frente de la Academia del Aire el día 4

El burgalés llega a La Virgen procedente de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal

El coronel Óscar Ruiz González en su destino de Sevilla antes de trasladarse a León.

El coronel Óscar Ruiz González en su destino de Sevilla antes de trasladarse a León.

Abigail Calvo
Abigail Calvo
León

La Academia Básica del Aire celebrará el próximo 4 de julio la entrega de despachos a los ya nuevos sargentos, los caballeros y damas que tras su formación en el centro leonés ya cuentan con el rango de sargentos. La cita servirá también para oficializar el relevo en el mando de la academia. El burgalés Óscar Ruiz González reemplazará a Ignacio de Dompablo como jefe de la Base Aérea de León, director de la Academia Básica del Aire y del Espacio y Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Asturias. Este año no está prevista la visita del rey, que alterna su presencia con la Academia General del Aire y aún no se ha confirmado qué cargo civil y militar presidirán los actos que se realizan en el interior de la academia.

Ignacio de Dompablo Ferrándiz tomó posesión como coronel director en julio de 2022, cuando relevó a Antonio Ballesta. Óscar Ruiz González cuenta con una larga trayectoria en las filas del Aire y del Espacio y llega procedente de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire y del Espacio, ubicada en Sevilla, donde era el jefe de la Sección de Selección e Ingresos. Gran aficionado a los deportes, el coronel aterrizará en León esta misma semana para comenzar los preparativos para asumir la dirección de la Academia Básica del Aire.

«El reto está en la llegada de más recursos personales y materiales a la Base Aérea»

«Es un reto, es algo importante y muy demandante, porque es mucha responsabilidad formar a los suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio», señala Óscar Ruiz González, de cara a su nuevo cargo como coronel director de la Academia Básica del Aire. Un cargo que viene marcado por la reciente conversión del Aeródromo Militar de León en la Base Aérea de León, lo que implica que las instalaciones tendrán que adaptarse a nuevas demandas y que, como añade el coronel Ruiz González, supondrá «una serie de matices». Entre las cuestiones, «afrontar la llegada de más recursos de personal y materiales para que la Base Aérea de León pueda hacer frente a las misiones permanentes del Sirtap». Óscar Ruiz González afronta así su nuevo cargo al frente de la Academia Básica del Aire y de la Base Aérea de León «con mucha ilusión». El centro formativo ubicado en La Virgen del Camino es actualmente el de mayor de todo el Ejército del Aire y del Espacio, que ha ampliado sus enseñanzas más allá de los suboficiales, con más de 2.500 estudiantes por curso. Y, a mayores, el cambio en la estrategia de lo que era el aeródromo, que al convertirse en base aérea deberá afrontar nuevas acciones y servicios, principalmente vinculados a la llegada del vehículo tripulado remotamente, que es de fabricación nacional, el Sirtap.
