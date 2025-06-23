Óscar Ruiz relevará a Dompablo al frente de la Academia del Aire el día 4

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Academia Básica del Aire celebrará el próximo 4 de julio la entrega de despachos a los ya nuevos sargentos, los caballeros y damas que tras su formación en el centro leonés ya cuentan con el rango de sargentos. La cita servirá también para oficializar el relevo en el mando de la academia. El burgalés Óscar Ruiz González reemplazará a Ignacio de Dompablo como jefe de la Base Aérea de León, director de la Academia Básica del Aire y del Espacio y Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Asturias. Este año no está prevista la visita del rey, que alterna su presencia con la Academia General del Aire y aún no se ha confirmado qué cargo civil y militar presidirán los actos que se realizan en el interior de la academia.

Ignacio de Dompablo Ferrándiz tomó posesión como coronel director en julio de 2022, cuando relevó a Antonio Ballesta. Óscar Ruiz González cuenta con una larga trayectoria en las filas del Aire y del Espacio y llega procedente de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire y del Espacio, ubicada en Sevilla, donde era el jefe de la Sección de Selección e Ingresos. Gran aficionado a los deportes, el coronel aterrizará en León esta misma semana para comenzar los preparativos para asumir la dirección de la Academia Básica del Aire.