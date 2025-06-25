Maratón de interrogatorios para esclarecer la muerte de Villaobispo

Los esfuerzos por esclarecer la muerte de Marian R.O., la mujer paraguaya de 44 años, que falleció en el Hospital de León el pasado domingo tras haber sido «atropellada por un vehículo que se dio a la fuga», según la versión de su pareja, ha llevado a los investigadores a un maratón de interrogatorios a la casi veintena de personas que coincidieron con ella en una fiesta-barbacoa en una finca de recreo ubicada en las inmediaciones del colegio de Los Adiles.

Supuestamente, después de pasar la tarde y gran parte de la noche en ese lugar, la víctima y su novio se marcharon al filo de las 5.20 de la madrugada para coger un taxi cerca del centro educativo con el que regresar a su casa en León ciudad. Caminaban por la calle Vicente Alexandre, conocida como Camino Viejo a León, cuando según relató el varón, él se despistó para evacuar y al darse la vuelta vio a la mujer tendida en el suelo «tras ser atropellada por un vehículo que huyó» y que no se detuvo a auxiliarla, según insistió.

El hombre ha declarado dos veces como testigo. En sus primeras manifestaciones indicó que el vehículo que presuntamente arrolló a Marian R.O. era un BMW oscuro modelo 300, lo que hizo que la Policía local de Villaquilambre escudriñara hasta 124 automóviles de ese tipo en un amplio diámetro del lugar de los hechos.

Al día siguiente, aseguró que no podía precisar si había una o más personas en el interior del coche y que más bien era tipo berlina. Por lo que se abrió el abanico de la búsqueda, en colaboración con el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (Giat) de la Guardia Civil.

Los agentes locales están poniendo toda la carne en el asador para resolver el caso con celeridad, con jornadas maratonianas como las que les llevó a recorrer las diez localidades de Villaquilambre y otras cercanas en busca de pistas, atender las casi 600 llamadas de colaboración ciudadana y los interrogatorios a las personas que participaron en la barbacoa. La mujer falleció por la hemorragia interna que le causaron varios golpes en el abdomen, según constató la autopsia.