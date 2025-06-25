Derrapa en pleno centro de León por exceso de velocidad, su coche vuelca, y sale milagrosamente ileso

Una persona ha resultado ilesa pese a la espectacularidad del accidente de tráfico que ha tenido lugar en torno a las 16.30 horas en la avenida de Reyes Leoneses de la capital.

Los motivos del suceso se desconocen de momento, aunque todo apunta a un exceso de velocidad. El siniestro ha causado una gran conmoción en la zona, que se ha visto sacudida por el estruendo y las consecuencias. Además, en las inmediaciones del lugar se encuentra una conocida área comercial en la que suele haber mucho publico.

Por el momento se desconocen los motivos del vuelco aunque todo apunte en principio a una maniobra de derrape, que los efectivos de Tráfico de la Policía Local tratan de aclarar. Se trata de saber si el joven es habitual de las "carreras con derrapes" que se producen en la zona.

El suceso ha movilizado una gran cantidad de efectivos policiales que a la hora de elaborar la información, seguían en la zona. También han sido desplazados al área miembros del Cuerpo de Bomberos, movilizados para retirar el vehículo volcado, un Citröen C 4 de color blanco.