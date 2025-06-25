Un cerdo suelto provoca retenciones de tráfico en la carretera de Asturias en León

La irrupción de un cerdo en plena N-630 a la altura de la carretera de Asturias ha provocado retenciones en el tráfico de por sí denso a esas horas, en un suceso que ha provocado la hilaridad de los conductores.

El animal ha invadido la calzada procedente de alguna explotación de la zona, aunque no se había podido concretar su procedencia. Sí que por precaución, se han ralentizado las maniobras de los conductores, en medio de situaciones divertidas.

No ha habido que lamentar percance alguno a resultas de esta incidencia, que ha confluido con un momento de la tarde de numerosa actividad policial, por episodios menores de sucesos en otros puntos dela ciudad.