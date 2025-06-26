Defensa activa a la UME ante la temporada de incendios

Una de las últimas intervenciones de la UME, a principios de mes en el Bierzo.ana f. barredo

El Ministerio de Defensa ya ha anunciado la activación de la Unidad Militar de Emergencias para la campaña de incendios de este año, con el quinto batallón, que opera desde la base de Conde de Gazola, como uno de los más activos, año tras año, como consecuencia de su amplia zona de actuación, que incluye todo el noroeste.

En total, son más de 3.000 los efectivos que participarán en la campaña —medio millar de ellos leoneses— que, según el ministerio, contará con 40 vehículos de intervención, con la incorporación a la flota de 10 vehículos pesados de intervención y otrs 25 medios para misiones logísticas y operativas.

El quinto batallón cuenta con un destacamento en la provincia gallega de Pontevedra con el objetivo «de reducir los tiempos de respuesta ante una intervención», como precisan desde el Ministerio de Defensa, y que forman parte de los cinco con los que cuenta cada uno de los batallones y así «cubrir todo el territorio nacional, asegurando una movilidad eficaz con medios de última tecnología».