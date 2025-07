La Dirección Provincial de Educación vuelve a quedarse sin funcionarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La falta de personal acumulada, junto con la resolución de los concursos de traslados del personal de la Junta ha vuelto a dejar a la Dirección Provincial de Educación sin el personal suficiente, según denuncia el sindicato docente Stele, desde donde añaden que la situación también es «alarmante» en los propios centros educativos, ante la falta de personal administrativo.

«La situación no es nueva y así lo hemos venido denunciando desde hace años: plantillas recortadas en las cuales no se sustituyen las bajas o vacantes del personal», señalan desde el sindicato educativo, ya que en el caso de Dirección Provincial de Educación éste es un hecho que ya se denunció a principios de curso, cuando se precisó que faltaba el 40% de los trabajadores, y que se repetía ya de años anteriores, criticando que esta situación retrasa la cobertura de plazas por bajas, el impago de nóminas o problemas con los datos, como se denunció entonces.

La situación se extiende, según Stele, a la mayoría de las direcciones provinciales de Educación, en las que precisa que se dan «saldos negativos» de funcionarios, con menos catorce en el caso de León, es decir, los puestos que quedan sin cubrir con los descansos y vacaciones del personal, pero que en Valladolid serían —47, —12 en Burgos, —19 en Palencia y —9 Zamora. «En las secretarías de los centros educativos el panorama es parecido. Denunciamos que esta situación, que se viene manteniendo desde hace años, produce un desgaste psicológico, caldo de cultivo de absentismo laboral», señalan.

En relación a la falta de personal en los centros educativos, desde Stele ponen el foco los puestos de gestor administrativo que se ocupan mientras que los puestos de auxiliar administrativo quedan vacantes. «Esto significa funcionar con el 50% de la plantilla y en bastantes casos con un 30%, no faltando ejemplos de centros en los que la plantilla ha quedado reducida a 0 y todo ello teniendo por delante el período de matriculación», precisan desde el sindicato educativo que aseguran no entender «cómo se puede no sustituir plazas que están dotadas presupuestariamente. Desde Stacyl nos preguntamos si acaso pretenden ahorrar no contratando personal funcionario, tan denostado, pero que es el que saca adelante de manera anónima nuestro maltrecho Estado del Bienestar», apuntan desde el sindicato autonómico.

«Desde las direcciones provinciales de Educación se insiste en que se ha solicitado la cobertura de todas las necesidades de personal, pero a pesar de que hay muchas personas en bolsa de empleo en estas categorías deseando trabajar, parece ser que solo se va a contratar a un tercio de lo que realmente se necesitaría», dicen,para añadir: «Aunque en Educación la situación es sangrante este deterioro también es constatable en otros servicios como las Oficinas Territoriales de Trabajo, Gerencia de Servicios Sociales o Hacienda, lo que no hace más que disminuir la calidad".