Ana del Ser considera un “avance importantísimo” la comarcalización en León y Ponferrada de los casos de violencia de género

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, consideró hoy un “avance importantísimo” la comarcalización en los juzgados de las ciudades de León y Ponferrada de los casos de atención a las víctimas de violencia de género, lo que será “mucho más eficaz en la lucha contra la violencia de género”.

Ana del Ser, que fue presidenta de la Audiencia de León durante diez años, recordó hoy que en el último lustro se celebraron reuniones de la Comisión de Violencia sobre la Mujer analizando exclusivamente el tema de la comarcalización en León “para no tomar medidas que pudieran ser perjudiciales para las víctimas”, a las que acudían todas las partes implicadas y también el Colegio de Abogados, que “en todas las reuniones fue favorable”.

También acudían a las reuniones los jueces de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales pequeños, como Cistierna, La Bañeza o Astorga, quienes “trasladaban que la atención a las víctimas en los pequeños partidos judiciales no cuenta con los medios adecuados, como forenses o abogados especializados”, de forma que “las víctimas tienen que esperar mucho al traslado de los abogados”, a lo que se suma que “los juicios rápidos solo se pueden celebrar en León y Ponferrada”.

“Después de todos estos años de trabajo nos pareció que era mucho más eficaz en la lucha contra la violencia de género el que estuviera comarcalizado en León y en Ponferrada y al final lo hemos conseguido con el Ministerio de Justicia”, celebró, al tiempo que consideró que “una víctima se puede trasladar sin mayor problema”.

Para Ana del Ser, “se protege mucho mejor a las víctimas con una atención especializada que no con la cercanía de un juzgado que no tiene medios”, motivo por el que se hizo la petición al Ministerio de Justicia que “fue sensible y creó un juzgado especializado en violencia en León”.