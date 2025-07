Educación pide ventilar para bajar la temperatura en los centros de infantil

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ventilar a las horas correctas y bajar las persianas son las recomendaciones de la Dirección Provincial de Educación para mejorar el confort en las escuelas de educación infantil de titularidad autonómica después de que la plantilla de Reyes Leoneses denunciase públicamente que en el centro se alcanzan temperaturas cercanas a los 30 grados.

Fuentes de la Dirección Provincial de Educación inciden en que es preciso «implementar las medidas referenciadas por la normativa de Prevención de Riesgos Laborales», entre las que señalan no estar en los pisos altos en las horas de más calor, abrir y ventilar en las horas con temperaturas más bajas y bajar las persianas en las horas más intempestivas para evitar que la temperatura en el interior de los edificios suba.

La plantilla de la Escuela de Educación Infantil Parque de los Reyes de la capital leonesa apuntaron el martes que las temperaturas que se alcanzan en el centro afecta a los pequeños que sufren el calor, «están sudados y empapados», para concretar que «no comen, no duermen y están incómodos», lo que condiciona la estancia en las clases, ya que sólo cuentan con cuatro ventiladores para las ocho aulas y las dos salas comunes —comedor y usos múltiples—, con lo que además de no ser suficientes no permiten rebajar las temperaturas.

En Castilla y León, la normativa establece que las aulas deben estar entre los 17 y los 27 grados «para los trabajos sedentarios» y que a partir de la temperatura máxima se entra en «riesgo de estrés térmico». Se incide en usar ropa ligera y dar de beber agua a los niños para evitar que se deshidraten.

Los trabajadores de la escuela de educación infantil apuntaron que al centro no se había acercado ningún miembro del Comité de Salud e Higiene como habían solicitado para realizar una medición en las instalaciones, de igual forma que se hace en los meses de invierno cuando algún colegio o instituto tiene problemas con el frío. Las fuentes de la Dirección Provincial de Educación de León consultadas descartaron ayer la posibilidad de esta inspección para comprobar la situación en la escuela.

Cierre en julio

Ayer mismo, además, desde la plantilla de Parque de los Reyes apuntaron que ya procedían a bajar las persianas y ventilar para intentar rebajar el calor y reducir el impacto de las altas temperaturas de estos días. Por este motivo, incidieron en la necesidad de cerrar las instalaciones durante el verano, de igual modo que hacen los colegios que ahora ya también imparten el ciclo de 0 a 3 años.

Así, junto con el calor apelan a «los descansos educativos» y plantean que la escuela infantil se cierre para evitar a los niños las altas temperaturas y que los trabajadores del centro puedan «planificar durante el mes de julio el próximo curso y no tener que hacerlo a toda prisa después en septiembre». Desde la plantilla señalan que el centro sigue funcionando como una guardería frente a los horarios y el calendario escolar que se mantiene en los colegios y que las familias «tan sólo tienen que pagar 20 euros más para que los niños estén atendidos en el centro durante el mes de julio».

«Tenemos un calendario impuesto y sólo hay tres días festivos», señalan desde la plantilla, para volver a remarcar la diferencia que existe con los trabajadores en su misma situación, pero que tienen sus puestos en los colegios.