El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha abierto el congreso con la ponencia inaugural en la que ha incidido en que “a León tiene que venir la gente a aprender muchas cosas. El turismo para nosotros tiene un carácter estratégico, con datos positivos como la afiliación a la seguridad social; si esto va bien, estamos en el bueno camino”. Así, ha concretado que León alcanzó el pasado junio 14.810 afiliados del sector del turismo, un 2,42% que el mismo mes del año anterior. “Pero no me instalo en la satisfacción, es un punto de partida, pero hay que aspirar a más. No cabe ningún tipo de complacencia”, ha sentenciado Santonja.

“El turismo es un modelo de desarrollo que se debe instalar en la calidad. Nosotros estamos obligados a la calidad, no sólo hay que hacerlas cosas, hay que hacerlas bien. En una ciudad como León, con San Isidoro, la Catedral, Botines… sólo se puede hacer las cosas bien. Estas maravillas las busca gente muy exigente, que no escatima. El turismo patrimonial, gastronómico o de naturaleza están ubicados en la excelencia”, ha añadido, para recordar que Castilla y León lidera otra vez el turismo rural y que el número de viajeros en León “aumentó de forma significativa en su variación interanual 69% y las pernoctaciones superaron a las 21.000” en el mes de mayo. “Según el INE uno de cada cinco viajeros que eligen el turismo rural optan por Castilla y León. El 20%, este es un dato que nos obliga”, ha dicho Santonja para anunciar la próxima convocatoria de una línea de ayudas al turismo rural, cuyas bases ya se han publicado. “Si está este flujo de visitantes, tenemos que incentivar la calidad”, ha anunciado, para recordar que se unirá a las subvenciones para proyectos de interés turístico para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. “El año pasado fueron beneficiadas 8 entidades locales de León por casi medio millón de euros. Castilla y León y León son la referencia en cuanto a recursos turísticos”, ha sentenciado.

El consejero ha incidido en que Castilla y León acapara el 60% del patrimonio histórico español y que la provincia leonesa es “un ejemplo perfecto de estos datos con la Catedral, el primer monumento declarado Monumento Nacional en España; con San Isidoro y el cáliz de doña Urraca y el panteón de los reyes, su patrimonio mundial natural… León concentra la mayor número de reservas de la biosfera del mundo, la mayor concentración del mundo, Picos de Europa, Laciana-Babia, Omaña, Luna, Ancares, Argüellos y el Alto Bernesga. Aquí está todo, incluido el Camino de Santiago”, ha remarcado, para incidir en el éxito cosechado el año pasado por las Edades del Hombre que se celebraron en Villafranca del Bierzo, y cuya imagen quedó reflejada en la Catedral de Santiago de Compostela.

“Desde el comienzo de esta legislatura hemos trabajado para revitalizar el Camino de Santiago y hemos cumplido los grandes compromisos adquiridos como la digitalización del trazado, el plan director y la creación del centro documental digital del Camino de Santiago, ya son referencias fundamentales, porque la digitalización es el presiente y el futuro y el Camino de Santiago no podía vivir al margen de ello. Por eso también impulsamos el modelo de gestión, no sólo restaurar, también un modelo de gestión eficiente”, resalta Santonja, que tampoco se ha olvidado del paraje de Las Médulas y el convenio firmado con las diócesis para impulsar el patrimonio religioso.

“Estamos creando ese ecosistema de entidades gestora como la Fundación de Las Médulas, que cumple un papel fundamental y muy dinamizador, ayudas para diferentes empresas y fundaciones…. Ponemos mucho énfasis en un proyecto del patrimonio del legado romano, que tendrá muchas trascendencia, entrar por ella acueducto de Segovia y salir por las Médulas, porque lo que hizo posible la grandeza de Segovia fue el oro del Bierzo. Por eso no se entendía disperso, porque al que le interesa una cosa le interesa el conjunto romano”, ha apuntando Santonja para recordar que el primer proyecto de esta iniciativa transversal cuenta con los 17 bienes más relevantes del pasado romano en la comunidad, de los que tres están en la provincia leonesa, con León, Astorga y Las Médulas. “Es un proyecto transversal, pero de primer nivel y gran magnitud. Con el legado romano en Castilla y León no ha lugar a las disputas, porque está todo relacionado”, ha cerrado.

“León lo tiene absolutamente todo, de lo romano a la Catedral y de ésta a Gaudí. Esta provincia es única, porque tiene dos de las escasas obras de Gaudí fuera de Cataluña: el Palacio Episcopal de Astorga y Botines. Fundos está haciendo un trabajo excelente, ha hecho único a Botines. Es un espacio mágico y completo”, ha dicho para recordar la apuesta tanto de su consejería como la de Medio Ambiente para restaurar la fachada de la obra del arquitecto catalán y ha remarcado el hecho de que fuese precisamente Gaudí el encargado de abrir la apuesta de Castilla y León en la exposición de Oxaca.

Pero más allá, Gonzalo Santonja ha ensalzado la apuesta por Ai Wei Wei en el Musac: “Estamos muy satisfechos del Musac y la Museo de Sabero. No olvidaré la exposición de Ai Wei Wei, todos los museos la querrían para sí. Ha sido una referencia y la mejor exposición de este Ai Wei Wei por el espacio, porque es el museo mejor diseñado de arte contemporáneo y pudo traer aquí piezas que nunca había podido exponer con esa majestuosidad. Le entusiasmó el diseño del museo. El Musac había perdido algún sitio, tiene un director extraordinario, y ahora, tras Ai Wei Wei y el Musac está donde tenía que estar, entre los grandes museos de arte contemporáneo, con la exposición ahora de Luis Moro y con la que llegará en otoño de Yoko Ono, que será otro hito. Pero el Musac tiene que seguir así, con ese nivel y no será fácil, pero será nuestro reto, aspirar a la excelencia”, ha incidido para recordar también el impacto que tiene el Museo de la Siderurgia de Sabero en toda la comarca y en la importancia de cuidar el entorno natural con planes extraordinarios y a esto ha sumado la oferta enogastronómica que tiene cuenta con una oferta imbatible, y ha anunciado que ya trabaja con la DO para desarrollar la décima ruta del vino. “Tenemos un capital extraordinario y además de estar satisfechos tenemos que responsabilizarnos y estar a esa altura; tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender”, ha resumido Santonja para valorar muy positivamente el debate organizado por Diario de León.