Más de 5.000 ‘vehículos zombies’ de León siguen en el limbo pese al azote de la DGT

En 2020, la Dirección General de Tráfico decidió poner coto a las bajas temporales de los vehículos. El objetivo, evitar los fraudes. Agarrándose a que esta posibilidad no ponía límites de tiempo, los desguaces irregulares utilizaban esta figura para evitar cumplir con la normativa medioambiental o los propietarios evitaban pagar impuestos. En 2021, se limitaron estas bajas temporales a un año con un cambio de la normativa y, ahora, pasado este tiempo, si no se solicita la prórroga, automáticamente el vehículo volverá a estar en situación activa, con lo que generará las correspondientes obligaciones administrativas y fiscales, es decir, el propietario vuelve a tener que pagar impuestos como la ITV, el seguro o el impuesto de circulación.

En este contexto, en la provincia de León, según los últimos datos anuales de la DGT, hay 7.181 vehículos de baja temporal. Una situación que no dista mucho de la contabilizada hace cinco años, cuando la estadística sumaba 8.510. El presidente de la Asociación Castellana y Leonesa de Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación, el leonés Rafael Rodríguez González, explica que en muchos procesos de compraventa se sigue empleando esta medida legal de la baja temporal para contar con un tiempo hasta que se realiza la venta, una alternativa posible y legal; sin embargo, el número de vehículos de todo tipo que consta en la estadística augura otra situación, porque «a pesar de que Tráfico dijo que iba a actuar de oficio para dar la baja definitiva de los vehículos, aún no se ha hecho». Así, de esos 7.181 vehículos que siguen de baja temporal, se estima que el 70% están en ese limbo a la espera de la baja definitiva de oficio que anunció la Dirección General de Tráfico cuando cambió la normativa en 2021, con lo que en la provincia de León siguen existiendo más de 5.000 de los llamados popularmente «vehículos zombies».

«La ley dice que los vehículos tienen que entrar enteros a los desguaces, aunque los hay que hacen trampas para darlos de baja con la carrocería, pero ya despiezado. Esto es ilegal, porque el coche tiene que llegar con todas sus piezas», explica Rodríguez González, en relación a los posibles fraudes. Un «vehículo zombie» afecta tanto a la DGT, porque distorsiona datos como la antigüedad del parque móvil, a Hacienda, ya que pierde en la recaudación de impuestos e Industria, ya que no se acuden a los cauces legales del desguace, así como a Medio Ambiente, al incumplir las medidas que exigen las diferentes normativas, hasta llegar a la europea.

Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico señalan que el grueso de los vehículos con una baja temporal que hay en la provincia de León son turismos, con más de 5.000. Lejos ya las cerca de 700 furgonetas y los 405 camiones, según el balance con el que cuenta la DGT relativo al año cerrado de 2024. Entre motocicletas y ciclomotores hay más de medio millar y cerca de un centenar de tractores industriales. Autobuses hay 10. Frente a estos datos, el año pasado 81 vehículos, incluidos todas las categorías, fueron dados de baja. Sorprende el hecho que el número más alto corresponda a los tractores, con más de la mitad, mientras que los turismo tan sólo fueron una docena.

«Pueden estar todos los que estaban antes, porque muchos se quedaban de por vida aunque se dijese que había un límite de 5 años», contextualiza el presidente de la Asociación Castellana y Leonesa de Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación sobre el alto número de vehículos en situación de baja temporal en la estadística, aunque concreta que ya no ocurre lo mismo con las nuevas bajas, porque ya existe un control total y al cumplirse el año de la solicitud, de forma automática, se vuelven a pasar al titular los correspondientes recibos de los impuestos.

Motores o piezas de chapa para reparar los golpes, lo más demandado

En la provincia de León hay una quincena de Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación, lo que a pie de calle se conoce popularmente como desguaces, en los que trabajan actualmente más de 70 personas. El presidente de la asociación que aglutina a estos establecimientos en Castilla y León, el leonés Rafael Rodríguez González, quien destaca que el sector «podrá subsistir», pese a que ahora no atraviesa su mejor momento «porque no se venden coches nuevos». En los desguaces, «si las piezas tienen valor, se aprovechan, y el resto se prensa para chatarra», explica Rodríguez González, para añadir que son los vehículos que superan loa diez años los que más recurren a las piezas, aunque la demanda comienza a partir de los cuatro años, cuando en la mayoría de las marcas se cumple el periodo de garantía. Cada marca y modelo tienen sus circunstancias, pero entre lo más demandado, los motores y las piezas de chapa para reparar los golpes, señala el portavoz de los centros a nivel autonómico. En los Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación los vehículos retirados no pueden estar eternamente. De hecho, Rafael Rodríguez González concreta que tienen «un plazo de un año para tenerlo entero, después, transcurrido ese tiempo, se despieza y el resto se lleva a la chatarra; las piezas sí se pueden guardar, pero los chasis no». Así, cada desguace que hay en la provincia de León tienen una media de un millar de vehículos almacenados, «los antiguos van saliendo y entran los nuevos», especifica, para añadir que en los desguaces en la provincia que recogen incluso hasta una decena de coches al día. A mayores, el sector está pendiente de las negociaciones que se están realizando en Bruselas.