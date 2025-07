María Ibán, opositora: «Ahora no se valora el trabajo de los docentes»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Por poco, por tan sólo dos centésimas no ha conseguido el 10. La joven leonesa María Ibán Valbuena ha sacado la mejor nota en las últimas oposiciones de docentes convocadas por la Junta en la mención de Educación Infantil. Ella ha sacado un 9,98 sobre 10. Tiene tan sólo 24 años y ya se ha ganado un puesto de trabajo para toda la vida. Pero lo importante es que esa estabilidad responde a una vocación, a cumplir el sueño que tuvo desde niña de convertirse en maestra. «Es algo que me ha gustado desde siempre. Cuando era pequeña intentaba dar clases a mi hermana, que tiene un año menos que yo, y jugaba a darles clases a mis muñecos», comenta risueña.

El sueño está cumplido, la plaza conseguida, pero está pendiente del concurso oposición, donde competirá con aquellos que ya suman puntos al haber trabajado como interinos en años anteriores. Pese a todo, su supernotaza, le abrirá puertas con la esperanza de lograr que su primer destino, aún en prácticas, sea en la provincia de León. «La oposicion son dos tercios y el concurso un tercio. En principio, los interinos tendrían que tener muy buena nota también en el examen para pasarme y yo no cuento con experiencia, a ver qué pasa», concreta esta joven para añadir que aún así, pese a no tener experiencia docente previa en la administración, cuenta con los puntos que le aportan sus estudios de idiomas y en el Conservatorio.

María Ibán Valbuena no es que haya tenido suerte, es que se lo ha trabajado, y mucho. Durante los dos últimos años se ha dedicado en cuerpo y alma a estudiar, salvo algunos días que salía con sus amigos, y a las clases que daba como profesora de música en una academia. El resto del tiempo, ha hincado los codos para conseguir un trabajo con el que soñó desde niña. Eso sí, es consciente de que ahora «existe una falta de respeto por los docentes, no se valora su trabajo», comenta esta joven que pondrá a partir de septiembre toda su pasión en formar a sus alumnos de Infantil, tras reconocer que ellos, por suerte, todavía no están muy pendientes de la tecnología, algo que afecta a los niños de igual forma que lo hace la sobreprotección.