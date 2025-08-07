Europa aportará los fondos para financiar el plan que borra del mapa la Ruta de la Plata

Adif facilita el desenlace del estudio de viabilidad de la Ruta de la Plata; mientras el Gobierno externaliza si conviene devolver la vida al ferrocarril que el PSOE cerró hace 40 años, y que demandan colectivos civiles, agentes sociales y partidos políticos para revitalizar el oeste del país, el administrador ferroviario levanta traviesas y raíles para convertir la vía en una senda verde; en algunos lugares, el reajuste convierte al trazado en ciclovía, como impulsaron algunas administraciones para buscar un sentido de futuro a la traza ferroviaria lejos del tren, auxiliadas por el jugo de la subvención que engrasan las ayudas de la Unión Europea.

El caso actual de revoque se localiza en Salamanca, donde el Ayuntamiento acomete una «renaturalización» del espacio en un área urbana de este enlace ferroviario entre Astorga y Plasencia que liquidó el Gobierno en 1985.

Según informa la Gaceta de Salamanca, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el célebre y recurrente Feder, va a financiar la actuación, que se ampara bajo el paraguas de la Fundación Biodiversidad y el guion de un proyecto que se denomina Raíles Verdes. Dinero europeo para dar puntos de sutura sobre la herida abierta que dejó el cierre del ferrocarril, mientras los colectivos que pugnan por la reapertura tratan sin éxito de tumbar las barreras políticas que impiden que la misma Europa financie el plan de retorno de los trenes entre Astorga y Extremadura. Hubo un plan desbaratado por el partido del Gobierno para la Ruta de la Plata estuviera entre las redes estándar del programa de conectar Europa para que las arcas de Bruselas hicieran posible esta reactivación.

Ahí se encumbra la paradoja: fondos para barrer la vía del mapa, hasta ahora, en la diana de Adif para borrarla de la red ferroviaria de interés general, en un movimiento que significa hacerla desaparecer de la faz de la tierra, con su legado, su pasado de desarrollo para esta tierra leonesa y extremeña, y para el resto del dorsal poniente de la península.

Desde hace dos años, una docena de eventos han dado proyección pública a este plan, que ya está en algunos programas electorales. Dos años de movilizaciones no han servido para ablandar el corazón de los políticos, que han elegido ahora la función contraria: el dinero de Europa es para cicatrices cuando el oeste, Corredor Oeste, espera que se financie el retorno del tren.