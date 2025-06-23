Corredor Oeste pide apoyo empresarial para devolver la vida a la Ruta de la Plata

«No es un capricho, es una necesidad. No podemos esperar 30 años más. El eje vertical o Ruta de la Plata permitirá el transito de todo tipo de mercancías entre América, África y Europa por el Oeste, evitando el cuello de botella de Madrid. No podemos crear una España hemipléjica. La España circular es la solución. No podemos tener un Este completamente desarrollado y un Oeste aislado, despoblado y siempre en vías de desarrollo. La Ruta de la Plata se comportará como un imán, atrayendo industria, empleo, turismo y población. Las empresas tienen que ser actores protagonistas de este proyecto». Esta leyenda encabeza las conclusiones de las jornadas de debate sobre la reapertura de la Astorga-Palsencia, que acaban de reunión en Pola de Lena a autoridades y colectivos civiles y sociales por la extensión del ferrocarril en este flanco. Los convocó Corredor Oeste, que desde hace más de tres años encauza iniciativas y reivindicaciones por devolverle al flanco poniente de España el tren que le birló el gobierno del PSOE en 1985. Se pide con todos los condicionantes, incluido el de la igualdad de oportunidades con otros puntos de España. «Con el mismo respaldo que el Corredor Mediterráneo», clamaron los ponentes, entre ellos, técnicos, ex políticos, cámaras de comercio, o asociaciones ferroviarias, principales bastiones de esta idea que persigue Corredor Oeste de que el tren vuelva a por la Astorga-Plasencia. «Tenemos que generar una unidad compacta desde Asturias a Andalucía a través de la Ruta de la Plata, intercomunicando todos los puertos y nodos logísticos del arco Atlántico. España y Portugal quedarán unidas a través de este gran eje. Aparte del estudio de viabilidad que se está realizando por el Ministerio de Transportes y que con seguridad tiene que ser positivo, necesitamos una clara voluntad política para ver esta infraestructura en 2035. Este ferrocarril fue viable durante 100 años y lo seguirá siendo 100 años más», expusieron sobre las trabas administrativas y otras vallas que le ponen a la Ruta de la Plata para volver a ver el tren. «El ferrocarril Ruta de la Plata será clave para la logística militar de la Península y el transporte de Hidrógeno Verde y minerales estratégicos, cuyos yacimientos están en el Oeste. La nueva política de defensa europea, obligará a que este corredor ferroviario sea una realidad», añade el manifiesto que cierra este encuentro de Asturias, en el que se recopilan las cuestiones comunes que comparten los territorios afectados por el cierre. Despoblación, caída económica, falta de perspectivas e inversión. Y así se plantea la implicación colectiva administrativa y territorial. Se insta a Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, para que lideren el proyecto y pidan conjuntamente al Gobierno de España, que solicite de manera urgente a la Unión Europea la incorporación del ferrocarril Ruta de la Plata en la Red Básica del Corredor Atlántico y en su plan director. Se insta a los cinco presidentes de estas comunidades autónomas a celebrar un encuentro, donde se impulse definitivamente este corredor ferroviario; se insta a las Cámaras de Comercio de todo el oeste, para que organicen reuniones empresariales en las que se visualice la importancia del Corredor; se insta a todos los ayuntamientos y diputaciones de la Ruta de la Plata, a presentar mociones para que esta línea ferroviaria forme parte del Corredor Atlántico. El próximo impulso se celebrará en otoño, en una de las ciudades parte de este eje, en el que se puso el despertador hace dos años, y con una planificación ordenada para hacer patente la necesidad que tiene el oeste de volver a ver el tren, de norte a sur, de sur a norte.