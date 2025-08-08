Huevos León apuesta por ampliar su complejo avícola de Ferral con 570.000 €

Un camión accede a primera hora de la mañana a las instlaciones de Huevos León en Ferral del Bernesga.ángelopez

Esperanza laboral e inversora en el municipio de San Andrés del Rabanedo. La compañía Huevos León, situada en el top provincial del sector agroalimentario, continúa dando pasos firmes en la expansión de su negocio y apuesta ahora por ampliar el complejo avícola integral que abrió hace una década en la localidad de Ferral del Bernesga, desde donde da empleo a más de un centenar de personas.

La empresa, asentada en una enorme parcela de 240.000 metros cuadrados, dispone de un centro cárnico de casi 11.000 metros cuadrados en esta zona de San Andrés, pero necesita más espacio tanto en la sala de máquinas como en la zona de recepción de las aves y en las oficinas, según consta en el proyecto. En concreto, casi 1.900 metros cuadrados más.

Con una capacidad en su apertura para gestionar desde esta localidad del tercer municipio de la provincia más de 4,9 millones de cabezas al año de aves y 12 toneladas de pienso a la hora, Huevos León puede incrementar esas cifras con la expansión que idea, ya que su actividad principal en la instalación industrial con la producción de carne despiezada y de productos semielaborados de ave y conejo, así como de huevos frescos y ovoproductos, presenta una demanda al alza.

El centro, ubicado en el paraje conocido como La Bubilla, posee un matadero con una capacidad de producción de canales superior a las 53 toneladas al día, la fábrica de piensos y selección de cereales, un centro logístico de productos avícolas y derivados y los servicios necesarios para su mantenimiento.

UNA EMPRESA FAMILIAR

Huevos León es una empresa familiar leonesa con una larga trayectoria en el sector avícola. Sus orígenes se remontan a los años 60, cuando inició su actividad enfocada en la producción de huevos. Con el tiempo, la compañía fue ampliando su negocio para incluir la carne de pollo y otras aves, así como el conejo y sus derivados.

A lo largo de su historia, la compañía también ha apostado por el control de todo el proceso productivo, desde el origen hasta el producto final. De ahí que en 2014 inaugurara el moderno complejo avícola integral en Ferral que ahora quiere ampliar. La empresa destaca por su compromiso con la frescura del producto y la entrega diaria gracias a una flota de vehículos refrigerados para la distribución en la provincia, la comunidad y a nivel nacional.

Esta ampliación se suma a la de la fábrica de Huevos León ubicada en el municipio de Malillos de los Oteros. Un complejo iniciado en 2017 con una capacidad para 84.000 gallinas ponedoras. Tres años después experimentó una ampliación sustancial con la construcción de una tercera nave que aumentó la capacidad de producción a 170.400 gallinas con el que logró una puesta de 54 millones de huevos anuales.

Este crecimiento fue el reflejo del interés de Huevos León por satisfacer la demanda creciente del mercado y fortalecer su presencia en la industria avícola. Ahora, en 2025, la compañía quiere construir la cuarta nave para elevar la capacidad total a 302.000 gallinas ponedoras.

Y efectivamente, en los últimos años, el sector avícola ha experimentado un notable crecimiento. Cada vez más consumidores optan por incluir en su dieta huevos y carne de pollo, productos saludables, versátiles y asequibles.

Este auge se debe a múltiples factores, entre ellos la creciente preocupación por la salud, la popularización de la cocina casera y la búsqueda de productos de proximidad y calidad. En este contexto, la empresa leonesa Huevos León se ha posicionado como un actor clave, que impulsa y lidera la expansión del mercado avícola en la provincia.

El complejo integral funciona desde hace una década en el municipio de San Andrés del Rabanedo.ANGELOPEZ

El huevo es considerado un «superalimento» por su alto contenido en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales. La carne de pollo, por su parte, es una fuente de proteínas magras, ideal para dietas equilibradas y control de peso. En ese panorama, la empresa Huevos León ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y demandas de los consumidores. De ahí que haya invertido constantemente en tecnología para mejorar sus procesos de producción, clasificación y envasado de huevos para garantizar la frescura y seguridad alimentaria.

La empresa ha sido pionera en la adopción de sistemas de cría que respetan el bienestar de las gallinas. Ofrecen huevos de gallinas criadas en suelo, camperas y ecológicas, dando al consumidor la posibilidad de elegir según sus valores y preferencias.

Así que la combinación de tradición, modernización y un profundo compromiso con el producto local asegura que el huevo y el pollo seguirán siendo protagonistas en la mesa y en la gastronomía, lo que generará empleo y riqueza en San Andrés.