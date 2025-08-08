La presión vecinal fuerza al alcalde de León a exigir vallar los solares en La Lastra

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ha tenido que pasar más de un año para que desde el Ayuntamiento reaccionen a las peticiones de los vecinos y se emita un decreto en el que se exija a los propietarios de los solares del barrio de La Lastra a que actúen para evitar problemas de «seguridad y salubridad» y cumplir también con las exigencias del Plan General de Ordenación Urbana. Son más de 60 las parcelas que están afectadas por esta medida municipal y cuyos propietarios tienen «un plazo de un mes» para cumplir con las exigencias una vez reciban la notificación municipal.

En el decreto de la Concejalía de Desarrollo Urbano consta, de hecho, que las quejas de particulares y asociaciones de vecinos para que se cierren los solares que no están edificados han sido «continuas y reiteradas».

También se incide en el hecho de que pese a que el barrio de La Lastra «a pesar del reciente incremento de la actividad del sector inmobiliario» aún existe un gran número de parcelas que no están desarrolladas y que son las que tendrán cumplir con el vallado, tal y como apunta en el texto emitido desde el Ayuntamiento de León, con el alcalde José Antonio Diez al frente. Junto con las cuestiones de «salubridad y seguridad», se incide en el texto en que la rasante de las aceras no coincide con la rasante natural del terreno, «lo que crea unos desniveles peligrosos para los viandantes».

«La falta de límite vertical del acerado supone un problema añadido para las personas con deficiencias visuales y la falta de cerramiento de parcelas con desnivel hacia el interior de éstas supone una invitación a vertidos incontrolados de escombros y residuos».

El Ayuntamiento de León además, añade que en el caso de que los propietarios no cumplan con la exigencia de vallar sus parcelas, entre las que también ha de titularidad municipal, «se podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las obras a su costa».

El decreto especifica que se deberá ejecutar «un vallado permeable a la visión, compuesto por un parámetro a base de bloque de hormigón con pintura pétrea como acabado, hasta una altura de 0,50 metros, cerrándose el resto con mallazo de acero galvanizado plastificado y celdillas de superficie máxima de 100 centímetros cuadrados», aunque este modelo podrá sustituirse por bloque de hormigón por fábrica de ladrillo macizo de medio pie, enfoscada y pintada. Los vecinos han elevado incluso sus quejas al Procurador del Común, ante el abandono de estos espacios, tras «varias visitas, que no fueron pocas,» a las dependencias municipales para exigir que se cumpliera con la normativa.

«Ha costado dios y ayuda», apuntan, para añadir que ahora es necesario «seguir vigilantes para que el Ayuntamiento cumpla con su propia norma, incluso con los solares que son de su propiedad». En los barrios de «reciente desarrollo urbanístico» como son Carbajal Oeste, la zona del campo de golf, Puente Castro Sur, La Vega, El Portillo, Los Juncales o el sector próximo al colegio de Los Agustinos se encuentran en una situación similar al estar «escasamente ocupados», el Ayuntamiento «no exigirá el cerramiento siempre y cuando permanezcan en adecuadas condiciones de limpieza y seguridad».