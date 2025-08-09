La Audiencia investiga si hubo intrusismo entre el personal del CRE de San Andrés

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha concedido validez a la propuesta del Colegio Profesional de la Enfermería de León por la que se requiere la presentación de la documentación correspondiente al personal del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo y a sus pacientes desde el año 2021, al entender que se han podido producir prácticas de intrusismo en el desarrollo de la actividad.

El escrito de denuncia sostiene que varias personas denunciadas, que prestan sus servicios en el mencionado centro perteneciente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, adscrito a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales dentro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,, incuren en irregularidades.

«En dicho centro son tratados y asistidos numerosos usuarios a diario, que reciben asistencia sanitaria por parte del personal de enfermería que trabaja en el mismo y que son colegiadas del Colegio Profesional de Enfermería de León», que tiene calidad de denunciante. «Tras recibir numerosas quejas y denuncias realizadas por dicho personal de enfermería del mencionado CRE, se ha tenido conocimiento de que bajo la dirección de la una de las personas denunciadas y supeditadas a las órdenes, directrices e instrucciones de la misma y de una facultativa, y una de las responsables del Área Residencial Asistencial del centro, diversos técnicos auxiliares de Enfermería vienen de forma continuada y reiterada realizando actividades que les están prohibidas, por ser propias de la profesión de enfermería para la cual carecen de cualificación profesional y título que les habilite para ello, como la administración de medicamentos por vía parenteral». Otras actividades consisten en la realización de técnica diagnóstica o preventiva; la aplicación de tratamientos curativos de carácter no medicamentos y la administración de sustancias medicamentosas o específicas «que requieren instrumental o maniobras cuidadosas»; todo ello «en ausencia y supliendo al personal de enfermería, único debidamente cualificado para la realización de dichas actividades propias de su profesión», cuya autoría presunta «no solo sería de las técnicos auxiliares de enfermería sino de la dirección y facultativa denunciadas por inducir a la comisión del mismo, bajo el argumento de que no hay personal de enfermería en determinados períodos».

Resuelve la Audiencia la legalidad de la propuesta porque «la prueba documental aportada» por el colegio «no está dirigida a los datos personales de carácter sanitario de los usuarios del Centro de Referencia Estatal (CRE), sino a las conductas que se denuncian de los responsables y trabajadores de dicho centro», que pueden presuntamente ser constitutivas «del delito de intrusismo, conductas que, además de la posible vulneración de la normativa, pueden también implicar un riesgo sanitario para la salud de los usuarios del centro», explica la resolución.

Los hechos denunciados se refieren a las funciones propias del personal «que tiene acceso habilitado a esos registros» por lo que resulta ajustado a derecho .