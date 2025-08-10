Renfe pone lanzaderas para paliar en León los efectos del incendio en Las Navas
Trae al viajero en bus hasta Valladolid
Renfe ha establecido lanzaderas por autobus para mantener el servicio de trenes a pesar del estado de corte de la vía entre Ávila y Madrid debido a un incendio próximo a la vía que se originó en la tarde del viernes, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno.
Cabe recordar que Adif suspendió la circulación de trenes entre Santa María Alameda (Madrid) y Las Navas (Ávila), debido a un incendio próximo a la vía, de acuerdo a la información facilitada por el gestor público de la infraestructura ferroviaria.
Desde las 17.23 horas del viernes se encuentra suspendida la circulación a petición de Bomberos en este tramo, y a las 17.30 horas se cortó también la tensión entre Herradón La Cañada y Zarzalejo.
Los cortes afectan a los trenes de Media Distancia que hacen este trayecto, que se encuentran detenidos en las estaciones.
Asimismo, en la estación de Príncipe Pío, los trenes suprimidos (Media Distancia con dirección a Salamanca, León, Palencia y Ávila) serán encaminados por la línea de Alta Velocidad hasta Valladolid. Los viajeros deberán desplazarse a la estación de Madrid-Chamartín para tomar estos servicios alternativos.
Renfe ha recalcado en las últimas horas el esfuerzo y la coordinación que se están llevando a cabo, con todos los recursos disponibles y en colaboración con Adif y los cuerpos de seguridad, para minimizar el impacto de esta situación y restablecer el servicio lo antes posible, según destaca la compañía en un comunicado hecho público en las últimas horas.