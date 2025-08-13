Eras echa en falta al Ayuntamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El repertorio del abandono salta de barrio en barrio de la capital leonesa; en el capítulo que corresponde a Eras de Renueva, se recoge el hartazgo de los vecinos, que llevan a la balanza el asunto de los impuestos y el asunto de los servicios que corresponden y reciben a cambio y muestran un documento emborronado; el que les devuelve el Ayuntamiento de León mientras deja el entorno al capricho de fenómenos que suceden en verano en los espacios abiertos desatendidos. El riesgo de incendio entre inmuebles habitados. Los vecinos de Eras, de Eras norte, de esa lengua de viviendas que se extiende paralela a la carretera de Carbajal y el río Bernesga, muestran con imágenes el sentimiento que les asalta de abandono por parte de la prestación municipal que gestiona este espacio; de largas avenidas y aceras en las que la suciedad salta de la calzada, y viceversa, y la falta de red de riego para espacio públicos iguales a los que la autoridad municipal gestiona en otros puntos de la ciudad, ofrece secarrales que invitan al fuego a sentarse a la mesa, mientras hay que buscar en el GPS para concretar si la posición está fuera o dentro de un entorno urbano. «Impuestos sí, servicios, no», expresa el vecindario para resumir la relación del entorno con los responsables del área de urbanismo, de jardines.