Los ayuntamientos leoneses se estrellan con la falta de ofertas para hacer sus obras

Son los ciudadanos los que se quedan sin las infraestructuras proyectadas, prometidas y sacadas a licitación, esas que consiguen llegar a buen término entre el exiguo porcentaje de promesas de las distinas administraciones que logran concluir toda la tramitación y dotaciones prespuestarias hasta que salen en busca de una empresa que las haga realidad. Y muchas de esas, aún habiendo llegado a ese punto, no consiguen un candidato para ejecutarlas. El argumento suele ser, en los últimos años, el alza de precios de los materiales y la mano de obra en el sector de la construcción, que ha aumentado a un ritmo que no recoge de manera real lo presupuestado en las licitaciones. Ya en 2021 se aprobaron decretos para intentar actualizar los precios de las obras públicas a estas alzas en las materias primas, pero el sector continúa argumentando que no es suficiente. La inestabilidad política parece que tampoco ayuda a confiar a la hora de acometer obras de importancia para las pequeñas compañías locales, y que están fuera del ámbito de interés de las grandes constructoras. El ansia de beneficios más sustanciosos por parte de los empresarios no está tampoco fuera del foco del análisis de una realidad creciente y preocupante.

Ese es el escenario en el que en la práctica aumenta cada vez más el número de obras públicas que salen a licitación y quedan desiertas. Algunas una y otra vez. No pocas, hasta perder la financiación que habían logrado para ser ejecutadas.

Y es una situación que afecta sobre todo a las administraciones más pequeñas. Son los ayuntamientos los que ven un mayor número de obras propuestas sin candidato que las ejecute. Lo confirman los datos de obras desiertas en el primer semestre del año en la provincia de León, que proporciona la Cámara de Contratistas de Castilla y León. Y León lidera la lista autonómica de proyectos que no encuentran quien los construya.

Sólo entre enero y junio en la provincia salieron a licitacion 22 proyectos de infraestructuras públicas que quedaron desiertos, el mayor número con diferencia del conjunto de la autonomía, que sumó 97 obras sin realizar. Casi cuatro millones de euros que hubieran mejorado calles, centros sociales, albergues, abastecimiento de aguas, equipamiento deportivo,... Eso en cuanto a los ayuntamientos, porque en el caso de la Administración central quedan en el aire importantes avances en las obras de los regadíos; y por parte de la Junta rehabilitación de edificios para nuevos usos y estaciones de depuración de aguas.

El caso es que en lo que va de año de las 22 obras de infraestructuras que salieron a licitación en la provincia 14 corresponden a ayuntamientos, cinco son de la Administración central y 3 de la Junta. Suman 3,9 millones de euros. En el conjunto de la Comundiad fueron 97 las obras que quedaron desiertas, por casi 25 millones de euros. Salamanca deja la mayor parte del prespuesto sin invertir, 5,4 mimllones de euros.

El año pasado de las obras sacadas a licitacion un total de 37 no encontraron quedaron desiertas, por casi 10 millones de euros. La mayor parte fueron también de las administraciones locales (22, casi un 60% del total); aunque fueron los 9 proyectos rechazados de la Junta los que sumaron un mayor presupuesto sin invertir, más de 5 millones.

Desajuste de presupuestos y costes reales Antes de la pandemia, y del posterior escenario de escalada de precios de materias primas, el porcentaje de obras públicas desiertas en Castilla y León no alcanzaba el 1%. El año pasado rozó el 7% y la Cámara de Contratistas de Castilla y León no descarta que alcance en breve el 10% de cuanto sale a licitación. Algo que se achaca a la incapacidad de las constructoras de asumir las obras a pérdidas, y la falta de respuesta de las administraciones ante este aumento de los costes. Los decretos de 2021 para ajustar las licitaciones a los costes reales no han tenido éxito.