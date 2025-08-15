Bloqueo constructor con daños para todos

Creado: Actualizado:

El hecho de que no se pongan en marcha las obras públicas proyectadas, para realizar mejoras para el bienestar de los ciudadanos, los convierte de manera clara en las víctimas del problema. En los últimos años, se ha incrementado el número de iniciativas, especialmente municipales, que con todo bien programado no encuentran una empresa dispuesta a realizarlas. La carencia de materiales es conocida y supone un encarecimiento. Pero incluso superando esa barrera, las cosas no se normalizan. Se ha generado una coyuntura grave, con falta de mano de obra, y también con una ausencia de empresas de mediano y pequeño tamaño en un sector que se vio demonizado en la pasada crisis. La solución no será sencilla. Lo cierto es que el conflicto está ahí y genera perjuicios.