Granjas Camis invierte 11 millones para exportar embriones desde León

Desde sus comienzos, Granjas Camis mostró siempre inquietud por la innovación; la innovación como guía de un negocio que desde León ya proyecta actividad y exportación a varios puntos del planeta. Dese León, y con implicación y proyección de las infraestructuras de comunicación leonesas, que tienen en el aeropuerto de La Virgen del Camino algo más que una mera palanca de apoyo. La sociedad tiene previsto utilizar este soporte logístico para mejorar la competitividad y la fluidez de la actividad exportadora, a través de esa plataforma de mercancías de la que está pendiente la instalación aeroportuaria. Porque Granjas Camis maneja una inversión de más de once millones de euros con el fin de ganar nuevo perímetro de producción en torno a la línea avícola de huevos fértiles, para la que construye ahora dos núcleos de diez naves con una capacidad final de 90.000 gallinas; en 2025, y en esta fase, avanza con una inversión de 7.5 millones de euros, y la creación de 16 puestos de trabajo en las líneas de producción. Ese es el siguiente salto cualitativo que aborda esta entidad, que se puso en pie en 2021, en el entorno de Ardón, y desde donde ha certificado punto por punto la planificación y el crecimiento del negocio. El siguiente estadio será el centro de clasificación y empaquetado de huevo fértil, que acapara una inversión de dos millones y medio de euros, con la generación de ocho empleos directos y cien puestos de trabajo indirectos. La mayor parte de esta producción tendrá destino en el mercado exterior, con el proceso de optimización de esa cadena logística en la que es esencial la inmediatez del movimiento del género a través del sistema de transporte del avión. Puntos de diferentes continentes son el destino de esta producción embrionaria que genera Granjas Camis, convertida en poco más de cuatros años en un referente del sector avícola en León, por su capacidad innovadora y la selección de procesos productivos que le han creado ya una capacidad de demanda entre los grandes mercados de este sector. En esa progresión Granjas Camis ha agrupado desde 2021 algunas líneas complementarias de cultivos de frutícolas, con más de treinta hectáreas de manzanos, paralelas a las cinco naves de producción de gallinas reproductoras. La actividad en las nuevas plantas acerca el horizonte del siguiente paso: volar al mundo desde León.