Aemet anuncia el fin de la ola de calor y una DANA en Galicia y León, abrasadas por los incendios

España, y muy especialmente León, experimenta un cambio drástico en sus condiciones meteorológicas que podría traer algo de alivio a los territorios castigados por los devastadores incendios forestales de las últimas semanas. Tras varios días en los que el termómetro superó los 38 grados, según registró Aemet, una masa de aire fresco procedente del Atlántico provocará un descenso térmico significativo, especialmente en la mitad occidental del país y la cornisa cantábrica.

Este cambio meteorológico llega en un momento crítico para las áreas más afectadas por los incendios en el oeste y noroeste peninsular, donde las temperaturas extremas han dificultado enormemente las labores de extinción durante los últimos días. Los expertos de Meteored señalan que esta nueva situación podría contribuir positivamente a la estabilización de los fuegos activos.

La caída de temperaturas será especialmente notable en provincias como León, donde se espera que los termómetros bajen hasta 10 grados respecto a los valores registrados la semana pasada. No obstante, los meteorólogos aclaran que no se trata de una ola de frío, sino de una normalización de las temperaturas para esta época del año en gran parte del territorio nacional.

Contraste térmico entre territorios

A pesar del descenso generalizado, el panorama meteorológico en España presentará importantes contrastes territoriales durante esta semana. Mientras en el oeste y norte peninsular se disfrutará de un notable alivio térmico, el sureste del país y Baleares continuarán bajo la influencia de temperaturas elevadas, aunque menos extremas que en días anteriores.

Entre el martes y el miércoles, ciudades como Badajoz, Sevilla o Córdoba experimentarán un notable descenso con máximas que no superarán los 32-34 °C, frente a los más de 45 °C registrados hace apenas unos días.

En la meseta norte y zonas montañosas, el cambio será aún más acusado. Las madrugadas del miércoles 30 y jueves 31 de julio se presentarán especialmente frescas, con mínimas que oscilarán entre los 11-12 °C en ciudades como Burgos, León, Palencia o Soria. Por el contrario, en las regiones meridionales y mediterráneas las noches continuarán siendo cálidas y algo sofocantes para esta época del año.

Precipitaciones y tormentas: un arma de doble filo

El cambio de patrón meteorológico traerá consigo también un aumento significativo de la inestabilidad atmosférica. Durante los próximos días, una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) situada sobre el Cantábrico influirá decisivamente en el tiempo de la Península Ibérica, generando precipitaciones que podrían superar los 50 l/m² en algunas zonas del norte y este.

Este lunes se esperaban tormentas localmente fuertes en el interior este y en el Pirineo, acompañadas de abundante aparato eléctrico y rachas intensas de viento. Esta combinación, lejos de ser beneficiosa, podría incrementar el riesgo de nuevos incendios forestales por impacto de rayos. Paralelamente, la vertiente cantábrica recibirá lluvias de intensidad débil a moderada que podrían resultar más efectivas para mitigar el riesgo de fuego.

Para el martes 29 de julio, la inestabilidad se concentrará principalmente en el Pirineo, la cornisa cantábrica y el norte de Galicia, con chubascos más dispersos en las comarcas del noreste peninsular. Entre el miércoles 30 y el jueves 31, los chubascos tormentosos alcanzarán mayor intensidad en la cordillera pirenaica, Cantábrico oriental, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, extendiéndose de manera más débil a otras zonas del norte y este de España.

Perspectivas para el fin de semana y efectos en los incendios

De cara al primer fin de semana de agosto de 2025, los modelos de predicción muestran un escenario de mayor incertidumbre, aunque todo apunta a que continuará la formación de células convectivas que provocarán aguaceros puntualmente intensos en las regiones orientales y septentrionales de la Península. Los meteorólogos de Meteored señalan que para el domingo 3 de agosto podría llegar una nueva bolsa de aire frío que reforzaría esta tendencia inestable.

En cuanto a los efectos sobre los incendios forestales que han devastado amplias zonas del oeste y noroeste peninsular durante las últimas semanas, los expertos consideran que la combinación de descenso térmico y aumento de la humedad ambiental facilitará las labores de extinción. Sin embargo, advierten del riesgo que suponen las tormentas secas con abundante aparato eléctrico, que podrían originar nuevos focos.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored, explica que "aunque el descenso térmico será bienvenido por los equipos de extinción, debemos permanecer alerta ante la posibilidad de tormentas con escasa precipitación pero abundante actividad eléctrica, que constituyen uno de los mayores peligros en situaciones como la actual".

A pesar de esta normalización térmica, los expertos recuerdan que el verano de 2025 está resultando excepcionalmente cálido en el conjunto de España, con temperaturas que han superado ampliamente los récords históricos en numerosas estaciones meteorológicas. La combinación de calor extremo y sequía prolongada ha generado condiciones ideales para la propagación de grandes incendios forestales, una situación que podría repetirse si las temperaturas vuelven a dispararse durante el mes de agosto.

Aemet lo tiene claro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha recomendado este lunes "no bajar la guardia" ante la evolución de los devastadores incendios que asolan varios puntos de España pese al final, hoy, de la actual ola de calor, la más duradera desde que se tienen registros.

En una rueda de prensa junto con la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, el Jefe del Departamento de Producción de Aemet, Javier Rodríguez, ha alertado de varios factores que influyen en el fuego, como las altas temperaturas o la humedad relativa.

Esta ola de calor que acabará hoy, lunes, 18 de agosto, tras 16 días de duración, "constituye la tercera ola de mayor duración desde que tenemos registros, que los comenzamos en 1975, solo por detrás de la ola de calor de 2015 y de la ola de calor de 2022", ha recordado Rodríguez.

No obstante, ha advertido de que "eso no quiere decir que haya que bajar la guardia en cuanto a incendios", ya que el descenso notable de temperaturas afectará "sobre todo a la mitad noroeste peninsular, con lo cual en la otra mitad peninsular, la mitad sureste, el este y sur peninsular todavía hoy va a hacer muchísimo calor".

Ha puntualizado que ahí esa bajada notable de temperaturas se producirá "mañana y no hoy, con lo cual, cuanto más al noroeste de la península, más rápido van a bajar las temperaturas al mismo tiempo".

Además de la temperatura, otra "variable que influye mucho en los incendios forestales es la humedad relativa", según ha dicho.

"Cuanto más alta es (la humedad relativa), mejor para lograr controlar el avance de estos grandes incendios y cuanto más al noroeste, más va a recuperarse esta humedad relativa de madrugada", ha explicado el experto.

De esta manera, ha adelantado que en zonas de Galicia y zonas del Cantábrico y Castilla y León que lindan con esas comunidades autónomas, "la próxima madrugada, en la madrugada del lunes al martes se va a recuperar la humedad cien por cien".

"Eso debería ayudar a controlar los grandes incendios de Orense, la zona de León y Zamora que linda con Galicia y con Asturias (...) y no así tanto en otras zonas de península, como por ejemplo Cáceres, donde aún no se recupera del todo esa humedad" a causa del viento, ha señalado.

Cara a hoy, se esperan tormentas fuertes en zonas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y este Andalucía, según ha observado aunque matizando que "se espera que sean acompañadas con agua, y no secas, como ha sucedido en anteriores días, que eso tiene un efecto perjudicial de cara a los incendios".

Rodríguez ha recomendado seguir los avisos de fenómenos meteorológicos adversos que emite Aemet en su web.