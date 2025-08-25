Alerta por un episodio de partículas de polvo africano a partir de este martes en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África y que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire a partir de mañana, martes 26 de agosto, que afectará a la parte suroriental de la Comunidad. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda:

Si los niveles no son muy elevados (hasta regular): para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles. Así, se puede disfrutar de actividades al aire libre de manera normal; sin embargo, hay que vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y sensibles por tener, por ejemplo, enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio http://servicios.jcyl.es/esco/index.action

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/

Agencia Europea del Medio Ambiente: https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html

APP 'ICA Índice de calidad del aire' disponible en APP Store

Para la interpretación de los datos en tiempo real y de acuerdo con la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, los valores de referencia, como medias diarias, serían los incluidos en el Anexo I que se adjunta.