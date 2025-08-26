Obligan a prostituirse a una madre soltera en León y le dejan una hora diaria de descanso

Dos mujeres residentes en León que obligaron a una súbdita sudamericana a prostituirse, tras engañarla aprovechando que era madre soltera, deberán hacer frente a los cargos de prostitución de persona mayor de edad y probablemente también de tráfico de sustancias estupefacientes, tras ser detenidas en un registro policial. Las sospechosas obligaban a la víctima a estar disponible 22 días al mes y en esas jornadas le dejaban una hora de descanso tan solo.

La víctima había sido engañada inicialmente en Lugo. Contrajo una deuda que pudo saldar en la capital gallega, pero tuvo que desplazarse a León en una extrema vulnerabilidad personal y económica, dado que se encontraba en situación irregular, sin apoyo familiar y personal, al no disponer de dinero para enviar a su familia, tampoco para regresar a su país.

A su lllegada fue recibida por la primera investigada, quien ejercía funciones de dirección y gestión del ejercicio de la prostitución de las mujeres en el piso, y que siendo conocedora de la situación de la misma y aprovechándose de su vulnerabilidad personal y económica, con ánimo de obtener beneficio económico, le impuso las condiciones para el ejercicio de la prostitución y el alterne en dicho piso.

Debía permanecer en el piso durante 21 días, debiendo estar disponible las 24 horas del día, con derecho de descanso solamente de una hora al día, no pudiendo salir acompañada si no tenía servicios. Los precios fijados por los pases consistían en 30 euros por 15 minutos, 50 euros por media hora, y 100 euros por la hora, si se realizaba algún servicio fuera del piso el coste era de 120 euros la hora, dinero que tenían que entregárselo a la encargada, la también encausada y posteriormente la acusada, siendo esta última quien liquidaba las cuentas con las mujeres, quedándose con un porcentaje del 50% y el otro 50% se lo quedaba otra mujer que no percibía ningún tipo de porcentaje quedándoselo íntegramente la imputada.

La víctima debía de trabajar incluso teniendo la menstruación dándole las instrucciones adecuadas para que los clientes no se percatasen En el piso se le facilitaba a los clientes cocaína por importe de 80 euros que se quedaba íntegramente la investigada principal. No tenía libertad para rechazar prácticas sexuales o clientes.

Por instrucción policial, se practicó entrada y registro 1ocalizándose en su interior un cuaderno de anillas, conteniendo anotaciones manuscritas referentes a anuncios de contactos, recortes de periódicos con anuncios de contactos, un cuaderno agenda con números telefónicos de mujeres de diferentes nacionalidades, dos cuartillas manuscritas en las que se hace constancia de las obligaciones y normas de funcionamiento que tienen las personas que vivían allí, facturas de anuncios de contactos en prensa, una báscula de precisión y recortes de plástico, similares a los que se utilizan para envolver las dosis de cocaína que después se encontraría en la otra vivienda, dos envoltorios conteniendo una sustancia que debidamente analizada resultó ser cocaína con un peso de 1,55 gramos con una pureza de 25,05%. El asunto seguirá su cauce judicial.