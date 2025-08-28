Los túneles de la AP-66 devuelven a Pajares la estampa de los años 80

Publicado por L. U. León Creado: Actualizado:

Desde el 14 de julio, la AP-66 no garantiza la circulación como una vía de alta capacidad, con sus cuatro carriles y su peaje, acorde a las prestaciones que recibe a cambio el conductor. Desde unas semanas antes, la N-630, entre León y Asturias, es una carretera de doble sentido con paso alternativo al tráfioc en alguno de los puntos que entre Villamnín y Busdongo condicionan la conectividad del norte.

El alicatado de siete túneles de la autopista entre León y Asturias ponen condiciones a la circulación y obligan a los usuarios a elegir entre trayectos que de otra forma no eran ni competencia. Pero los túneles , además del paso estrecho por el derrumbe del pasado otoño, elevan a cotas insospechadas la elección de Pajares, según consta en los aforos estacionales que empujan la temporada alta de verano para pasar el cordal; algunas retenciones y aparcamientos y establecimientos hosteleros atestados de clientela traducen en actividad esa tendencia de descartar el pago por pasar frente a la alternativa lineal del puerto, a pesar de los cortes y el paso alternativo que definen la circulación por la zona estos dos meses.

De camino de León a Asturias hay elementos para allanar la elección; un reloj establece los tiempos que quedan por delante en el trayecto. Los cincuenta y tantos minutos a Campomanes por la autopista no parecen suficiente razón para disuadir ante la hora y veinte que queda por delante a la cabecera del valle de Caudal, mediante el alto de Pajares. Por una razón poderosa, al trasvase de vehículos de la autopista a la nacional no deja de crecer; tampoco les disuade la política de la concesionaria al no aplicar al precio del peaje la rebaja correspondiente por el porcentaje de kilómetros que hay que afrontar por carril único de circulación, por trechos de doble sentido, que desmontan el cuerpo y el concepto de autopista. Así, que el corredor del Bernesga ha recuperado postales que se creían perdidas en el tiempo, mientras por cientos los usuarios de la carretera se toman la molestia de hacer colas a la puerta de restaurantes en la parada y fonda de mediodía, en aparcamientos a rebosar, y filas interminables Pajares arriba, Pajares abajo, después del filtro de las obras; el episodio recuperado de la década de los años 80 del siglo pasado tiene un referente cercano, cuando el pasado mes de noviembre un cierre total de la autopista por un corrimiento de peñas dejó el Pajares como la única forma de transitar entre León y Asturias. Aunque el grabado de este mes de agosto es fruto de la libre elección en condiciones desiguales de competencia; entre los cincuenta y pico minutos de trayecto por la autopista en la que se cobra por un carril la misma tasa que por dos carriles, y los ochenta minutos de circular sin pagar. El fenómeno amainará de forma gradual, mientras el cambiazo de plataforma y carril pierda trechos a medida que avanza el reajuste de las estructuras de las galerías, que ahora componen un sinfín de giros, acompañados en muchas ocasiones por la retención del tráfico, y los vehículos en fila india. Por la Nacional se preveían hasta 10 semanas de afectación, aunque la extensión de las obras ha superado ese límite de tiempo en la planificación, afectada también por las operaciones especiales de tráfico con picos en el inicio de los periodos vacacionales de julio, y especialmente por los que se han sucedido en agosto, con plantillas de prevención en el puente y en el arranque de mes, que van a tener una réplica este mismo fin de semana con el retorno masivo a las grandes ciudades y a las zonas desarrolladas del país. Para los anales de tráfico en este año quedará el retorno cuarenta años atrás del paso por Pajares, con una carga de circulación que parecía una utopía y vive una realidad extraordinaria, con el tránsito recurrente por el valle del Bernesga, donde todas las travesías urbanas y aparcamientos habilitados parecen poco para absorber la demanda.